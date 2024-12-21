Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (μέχρι και των Φώτων) είναι πάντα μια τονωτική περίοδος για τον τουριστικό κλάδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορεινούς και γενικότερα χειμερινούς προορισμούς. Οι προορισμοί κατακλύζονται -στην πλειονότητά τους από Έλληνες- με ορισμένους να παραμένουν σταθερά δημοφιλείς αλλά πλέον αυτό δεν εμποδίζει τον κόσμο να εκδράμει, επιλέγοντας νέους προορισμούς που σιγά σιγά ανεβαίνουν στη λίστα της ζήτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάχυση των επισκεπτών και ανάπτυξη σε περισσότερες περιοχές.

Την πρωτοκαθεδρία και εφέτος έχουν τα Τρίκαλα και η Δράμα καθώς τα θεματικά τους πάρκα αποτελούν brand για την περιοχή και πόλο έλξης.

Στα Τρίκαλα, ο "Μύλος των Ξωτικών", που λειτουργεί για 13η χρονιά προσελκύει τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών που γεμίζουν τα ξενοδοχεία όλης της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χάρης Τσαυλός, project manager του Μύλου. «Πέρσι οι επισκέπτες μας έφτασαν το 1,5 εκατομμύριο και φέτος ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό, καθώς το προϊόν μας εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό», θα πει.

Στη Δράμα η "Ονειρούπολη" δέχεται περισσότερους από 80.000 επισκέπτες αλλά τη φετινή χρονιά αναμένεται να κινηθεί πολύ καλύτερα, καθώς το θεματικό πάρκο έχει ανανεωθεί πλήρως μετά από 20 χρόνια και ο κόσμος θα δει μια διαφορετική εικόνα, σύμφωνα με τον Άγγελο Καλλία, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και γ.γ. της ΠΟΞ.

« Η Δράμα θα πάει καλά, έχει ανανεωθεί η "Ονειρούπολη", φέτος έχει μια άλλη εικόνα, με νέα παιχνίδια, δράσεις, κτλ και έχει μια αύρα διαφορετική. Η "Ονειρούπολη" δέχεται περίπου 80.000 επισκέπτες αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει αρχίσει να προσελκύει κόσμο και από τα Βαλκάνια, κυρίως από Βουλγαρία. Είναι ομόθρησκοι κι έχουν διακοπές την ίδια περίοδο με εμάς. Οι περισσότεροι έρχονται αυθημερόν αλλά προσθέτουν και στις διανυκτερεύσεις», σημειώνει ο κ.Καλλίας.

Γενικότερα, στους προορισμούς της χώρας οι πληρότητες ανά περιοχή και ανάλογα με τον προορισμό θα κινηθούν από 75 έως 95%, σύμφωνα με τον κ.Καλλία. Στους δημοφιλείς προορισμούς συγκαταλέγεται και ο Βόλος, λόγω των εκδηλώσεων και του χριστουγεννιάτικου κλίματος.

«Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός για τα λειτουργικά κόστη καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβάσουμε τιμές -οι οποίες είναι σταθερές σε σχέση με πέρσι- ενώ τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες και το μισθολογικό κόστος έχουν ανέβει», προσθέτει και συμπληρώνει: «Γενικότερα ο κόσμος επιλέγει προορισμούς που είτε έχουν κάποια θεματικά πάρκα ή χιονοδρομικά κέντρα».

Και στον νομό Πιερίας, όπου ο τουρισμός κινείται με καλούς ρυθμούς τόσο το καλοκαίρι, όσο και τον χειμώνα, η φετινή εορταστική περίοδος αναμένεται να πάει ακόμα καλύτερα και από την περσινή με πληρότητες άνω των 90% όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού Ηρακλής Τσιτλακίδης. Το Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, το Ελατοχώρι με το χιονοδρομικό κέντρο και όλη η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πολλές επιλογές και για χειμερινό τουρισμό και βρίσκεται πολύ κοντά στο μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ψηλά στη λίστα επίσης και κυρίως για τους κατοίκους των Αθηνών που θέλουν να "αποδράσουν" τις μέρες των εορτών, εκτός από την Αράχωβα και το Καρπενήσι, είναι και οι ορεινοί προορισμοί της Πελοπονήσσου.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μαρινάκος, αντιπρόεδρος της ΠΟΞ και πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Πελοποννήσου, και φέτος προτεραιότητα έχουν οι ορεινοί προορισμοί της Πελοποννήσου, και κυρίως η ορεινή Αχαία και δη τα Καλάβρυτα, η ορεινή Αρκαδία και κατά κύριο λόγο τα δημοφιλή χωριά της Δημητσάνας, Στεμνίτσας, Λαγγαδίου και Βυτίνας και η ορεινή Κορινθία και κυρίως η περιοχή γύρω από τα Τρίκαλα Κορινθίας.

Ωστόσο, πλέον, υπάρχει ζήτηση και για άλλους προορισμούς, μια τάση που γεννήθηκε μετά την πανδημία και οδήγησε τον κόσμο να ανακαλύψει νέα μέρη, με αποτέλεσμα σταδιακά να παρατηρείται καλύτερη διάχυση των επισκεπτών σε τόπους, όπως η Ορεινή Αρκαδία η Ζάτουνα, το Λεβίδι, η Καρύταινα, το Ελληνικό, το Χρυσοβίτσι, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί προορισμοί που αρχίζουν να μπαίνουν στη λίστα τις ημέρες των εορτών.

«Τα τριήμερα των εορτών οι πληρότητες θα είναι πολύ υψηλές, υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσουν το 85% αλλά το μόνιμο μέλημά μας είναι τι θα γίνει το υπόλοιπο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι οι ημέρες των εορτών αποτελούν τη βάση για την κάλυψη μιας σειράς εξόδων για τους ορεινούς προορισμούς, ωστόσο η κερδοφορία βασίζεται στην επιμήκυνση της λειτουργίας τους λόγω και των υψηλού κόστους», υπογραμμίζει ο κ.Μαρινάκος.

«Θα πρέπει να πάψουμε να συζητάμε για αυστηρώς χειμερινό τουρισμό με την έννοια των χιονοδρομικών κέντρων και να εστιάσουμε στον ορεινό, θεματικό τουρισμό βασιζόμενοι στη λογική των τεσσάρων εποχών. Έχουμε καλές πρακτικές από την Ευρώπη που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Για παράδειγμα, τα χιονοδρομικά κέντρα των Καλαβρύτων και του Μαίναλου δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας και των Βαλκανίων, επομένως οι δράσεις που γίνονται, όπως ορισμένα φεστιβάλ και άλλα, είναι προσπάθειες που πρέπει να ενταθούν και φέρνουν κόσμο και εκτός χειμερινής σεζόν. Πολλοί πλέον επιλέγουν τους ορεινούς προορισμούς και το καλοκαίρι, υπάρχει αυτή η τάση αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι επαγγελματίες, όπως και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές», προσθέτει.

Στους κορυφαίους προορισμούς για την εορταστική περίοδο εντάσσεται και η Ήπειρος με πρώτους στην προτίμηση τα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο, τα Τζουμέρκα και την Κόνιτσα.

«Τη φετινή χρονιά ξεκινάμε νωρίτερα και γεμίζουμε για τις γιορτές αλλά στόχος παραμένει να έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας είναι και τα χιονοδρομικά κέντρα στο Ανήλιο του Μετσόβου και της Βασιλίτσας που προσελκύουν αρκετό κόσμο. Σε ό,τι αφορά τα Ιωάννινα -και αναφέρομαι στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων- τις ημέρες των εορτών οι επισκέπτες ξεπερνούν τους 20.000», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Σπύρος Σουρέλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

