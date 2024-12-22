Κεφαλογιάννη: Νέα χρονιά ρεκόρ το 2024 για τον ελληνικό τουρισμό - Πάνω από 20 δισ. ευρώ τα έσοδα

Την πεποίθησή της ότι τα έσοδα από τον τουρισμό αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του τομέα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, εκφράζει σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Παράλληλα, η υπουργός επισημαίνει ότι συνολικά για το 2024 ο ελληνικός τουρισμός, όχι μόνο διατήρησε τη δυναμική του αλλά την ενίσχυσε περαιτέρω, σημειώνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις, τόσο το πρώτο πεντάμηνο του έτους, όσο και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. «Έχουμε επομένως τα πρώτα απτά αποτελέσματα της στρατηγικής μας στόχευσης για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Αναμένεται το 2024 να κλείσει ως το νέο έτος-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό» υπογραμμίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Εστιάζοντας στην επόμενη χρονιά σημειώνει: «Ήδη τα πρώτα μηνύματα για το 2025 είναι θετικά. Εμείς, στο υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού συνεχίζουμε με τη στρατηγική μας για την περαιτέρω ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας, ενώ επιδιώκουμε άνοιγμα σε νέες αγορές-στόχους».

Αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού και τις βασικές ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, η κυρία Κεφαλογιάννη τονίζει: «Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τη θωράκιση της ασφάλειας και της ποιότητας στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων» και συμπληρώνει: «Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, πλαίσιο ελαχίστων λειτουργικών προδιαγραφών και αντιστοίχων ασφαλείας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια».

Ειδική αναφορά κάνει και για το σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων με βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, επισημαίνοντας ότι στο νομοσχέδιο θεσπίζεται ένα παγκόσμια καινοτόμο σύστημα κατάταξης για τα κύρια τουριστικά καταλύματα, δηλαδή τα ξενοδοχεία, και προαιρετικά για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα, το οποίο επεξεργάστηκε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. «Το σύστημα αυτό αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ξενοδοχείων και ενσωματώνει αρχές βιωσιμότητας, προσφέροντας επιπλέον εργαλεία προβολής και ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις» τονίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.