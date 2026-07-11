Πρόταση ενός εκατ. ευρώ της Ντουμπάι BC στον Ολυμπιακό για τον Γουόκαπ

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως εισέρχεται η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και του Ολυμπιακού, καθώς η Ντουμπάι BC εντείνει τις προσπάθειές της για να τον εντάξει στο δυναμικό της και πλέον εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ στους Πειραιώτες για την απόκτησή του.

Ο Γουόκαπ επιθυμεί μια γενναία αναπροσαρμογή των αποδοχών του προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπάρχει και η ιδιαίτερα δελεαστική προοπτική της Ντουμπάι BC, με τους Άραβες να προσφέρουν «γη και ύδωρ» στον Τεξανό γκαρντ. Συγκεκριμένα, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που κυμαίνονται από 2,5 έως 3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο δύσκολα θα μπορέσει να προσεγγίσει ο Ολυμπιακός.

Μάλιστα, η Ντουμπάι BC ανεβάζει ακόμη περισσότερο την πίεση, καθώς εμφανίζεται διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και για τον Ολυμπιακό, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πόσο αποφασισμένη είναι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του έμπειρου άσου.

Εάν εν τέλει ο Γουόκαπ παραχωρηθεί στην Ντουμπάι BC, τότε ο Ολυμπιακός θα ενεργοποιήσει αυτόματα την οψιόν ανανέωσης του Κόρι Τζόσεφ και θα τον διατηρήσει στον Πειραιά.



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