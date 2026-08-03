Αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του έβγαλε ο προπονητής της Ναϊμέγκεν, Ντικ Σρόιντερ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (Τρίτη 4/8, 21:00) πρώτου αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τον Γ’ προκριματικό του Champions League.

Ο προπονητής της NEC ενημέρωσε τους Ολλανδούς δημοσιογράφους για την κατάσταση του Φίλιπ Σάντλερ, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο φιλικό της περασμένης Παρασκευής (31/7) με τη Σεβίλη, υπογραμμίζοντας πως θα είναι διαθέσιμος, ενώ τόνισε πως η ομάδα του ανυπομονεί γι’ αυτά τα ματς με τον Ολυμπιακό.

«Είναι ωραίο να παίζεις στα προκριματικά του Champions League. Είχαμε μια καλή χρονιά πέρσι. Αξίζουμε να είμαστε εδώ και δεν είμαι κάποιος που θα φωνάζει στους συμπαίκτες του. Παρατηρώ ότι τα παιδιά ανυπομονούν πραγματικά. Δεν νιώθω καμία πραγματική ένταση. Εγώ ο ίδιος δεν αγχώνομαι ποτέ ιδιαίτερα.

Ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά» τόνισε απ’ την πλευρά του ο αρχηγός Τίαρον Τσέρι που εκπροσώπησε τους παίκτες του ολλανδικού κλαμπ στη συνέντευξη Τύπου κι έχει ήδη αγωνιστεί εναντίον του Ολυμπιακού σε φιλικό το 2022, συμπληρώνοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν γνωρίζουν καλά την NEC ακόμα.

«Έπαιξα εναντίον του Ολυμπιακού το 2022, αλλά γνωρίζω λίγους παίκτες από αυτήν την ομάδα. Μπορώ να καταλάβω ότι γνωρίζουν μόνο τον Ντούσαν (Τάντιτς) και τον Εμρέ (Μορ). Μετά τον αυριανό αγώνα, θα μάθουν περισσότερα για την NEC».

Ο Σρόιντερ τόνισε επίσης τη σημασία του αγώνα. «Είναι πάνω απ' όλα μια ξεχωριστή μέρα για την NEC, που ο σύλλογος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από σχεδόν 18 χρόνια. Θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο. Τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Αυτό δεν είναι αλαζονικό. Απλώς “πρέπει” να το δείξουμε».

Επιπλέον, ο προπονητής της Ναϊμέγκεν ανέφερε ότι ο Κοντάι Σάνο θα παραμείνει στην ομάδα του για την ώρα. «Υποθέτω ότι θα είναι ακόμα μαζί μας στην έναρξη της Eredivisie». Ο Σρόιντερ αν και δεν έδωσε οριστική απάντηση σχετικά με την κατάσταση των Φιλίπ Σάντλερ και τον Τόμας Ουβεγιάν, με μία... ατάκα του «έδειξε» ότι θα παίξουν. «Θα το εξετάσουμε αυτό σύντομα στην προπόνηση. Θα δείτε ότι κάνουν μια καλή προθέρμανση».

Ο Σρόιντερ θεωρεί επίσης την ευρωπαϊκή πορεία ως ένα σημαντικό βήμα για τον σύλλογο. «Είναι καλό για τον σύλλογο, για την ανάπτυξή του, ότι είμαστε σίγουροι για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέχρι τις χειμερινές διακοπές. Πριν ενταχθώ στον σύλλογο, υπήρχε ένα τριετές σχέδιο να μπω στην Ευρώπη με την NEC. Αυτό έχει επιταχυνθεί λίγο».

Τέλος, ο προπονητής εξέφρασε τον σεβασμό του για τον Ολυμπιακό. «Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Δεν έχω παρακολουθήσει κανένα φιλικό, γιατί δεν έχει σημασία. Όταν έχει πραγματικά σημασία, μια ομάδα σαν αυτή βγαίνει μπροστά. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ο προπονητής (Μεντιλιμπάρ) είναι μια ισχυρή προσωπικότητα».

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