Ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Βαγγέλη Παυλίδη

Ακόμη ένας «μνηστήρας» έρχεται να προστεθεί για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Παρά το γεγονός πως η Μπενφίκα δεν φέρεται διατεθειμένη να πωλήσει τον Έλληνα στράικερ, εντούτοις, τις τελευταίες ημέρες, ισπανικά δημοσιεύματα εμπλέκουν την Μπαρτσελόνα με το μέλλον του 27χρονου άσου.

Πέραν, όμως, των «μπλαουγκράνα», ο διεθνής φορ φαίνεται πως βρίσκεται στα ραντάρ και της Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος της «A Spor», Ερντέμ Ακμπάς, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ενδιαφέρεται για τον «μπόμπερ» της Μπενφίκα, ξεκαθαρίζοντας πως εφόσον υπάρξουν και δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, τότε, τα «καναρίνια» θα κάνουν δυναμικό μπάσιμο για την απόκτησή του.

Θυμίζουμε πως ο Παυλίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «αετών», πετυχαίνοντας 4 γκολ στην αναμέτρηση με τη Σεν Γκάλεν για τα προκριματικά του Europa League.



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