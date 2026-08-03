Δύο συλλήψεις για φωτιές σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για περιστατικά πυρκαγιάς σε Νέα Κηφισιά Αττικής και Χαλκιδική.

Στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, συνελήφθη ένας 66χρονος ημεδαπός για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8), περίπου στις 14:18.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 66χρονος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά που έκαψε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Παράλληλα, στη Νέα Κηφισιά Αττικής συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών ένας 49χρονος υπήκοος Πολωνίας, ο οποίος εκτελούσε εργασίες μόνωσης σε ταράτσα οικοδομής με χρήση γυμνής φλόγας (φλόγιστρο).

Ο άνδρας φέρεται να πραγματοποιούσε τις εργασίες σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 655 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 993.034,18 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 262 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών και προχωρούν στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

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