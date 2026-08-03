Παρά τη διάψευση της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία τους να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψω στο Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ».

«Πολλές χώρες τηλεφώνησαν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Όλες ήθελαν να δώσουν σε αυτό μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία.»

Όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι διαφέρει αυτή τη φορά, δεδομένου ότι έχει και στο παρελθόν αναστείλει επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό.»

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «θα προχωρήσουν γρήγορα», προβλέποντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν πλήρως έως την Τρίτη, κάτι που χαρακτήρισε ως «πρώτη φάση» της συμφωνίας.

«Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο», είπε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του στην προσπάθεια να τερματίσει τον πολύμηνο πόλεμο.

Όπως πρόσθεσε, η «δεύτερη φάση» αφορά την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν, μια διαδικασία που, όπως παραδέχθηκε, «θα πάρει λίγο χρόνο».

Σημειώνεται ότι οι δύο στόχοι, στους οποίους αναφέρθηκε ο Τραμπ παραπάνω, συμπεριλαμβάνονταν και στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.



Πόλεμος δηλώσεων και διαψεύσεων

Την Κυριακή, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, είχε υποστηρίξει ότι «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και στη συνέχεια θα υπάρξει συμφωνία και για τα πυρηνικά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα άρχιζαν το απόγευμα της Δευτέρας.

Ωστόσο, το Ιράν έσπευσε να διαψεύσει ότι διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, «προσωρινής» θαλάσσιας διόδου για τα πλοία που διέρχονται από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ επανήλθε τη Δευτέρα το πρωί, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας και εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να καταλήξει σε μια ουσιαστική συμφωνία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο.

«Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη!» έγραψε στο Truth Social. «Ζητούν μια συνάντηση, κάποιοι θα έλεγαν ότι “ικετεύουν”, οι συνομιλίες αρχίζουν, ενώ έχουν προγραμματιστεί και άλλες για το άμεσο μέλλον, και την ίδια στιγμή δηλώνουν ανοιχτά και με υπερηφάνεια ότι δεν διεξάγουν συζητήσεις, ότι δεν συζητείται τίποτα και ότι συνομιλούν μόνο με το Ομάν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.