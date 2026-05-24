Τοποθέτηση πεζογέφυρας από υλικό Bailey στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού.

Η γέφυρα τοποθετήθηκε στη θέση παλαιότερης που καταστράφηκε από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ προηγήθηκε αίτημα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το έργο ανατέθηκε στην Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, που ιδρύθηκε το 2024 με διττό ρόλο, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποστολή της ΔΙΚΑΦΚΑ είναι -πέραν των επιχειρησιακών καθηκόντων- η άμεση συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και στην υλοποίηση ειδικών έργων.

Για την τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, το ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ εκτέλεσε αναγνώριση στο σημείο και εκπόνησε τεχνική έκθεση για την καθέλκυση από τη στρατιωτική υπηρεσία γέφυρας από υλικό Bailey, 5 στοιχείων και μήκους 15,25 μέτρων, υπό την προϋπόθεση ο δήμος να ολοκληρώσει τις υποδειχθείσες προκατασκευασμένες εργασίες/κατασκευές εκατέρωθεν της κοίτης και να διαθέσει γερανοφόρα οχήματα για την τοποθέτηση της γέφυρας, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κατασκευών για την έδραση της γέφυρας, εκδόθηκε η σχετική επιχειρησιακή διαταγή και τοποθετήθηκε η νέα πεζογέφυρα από το 725 Τάγμα Μηχανικού τις βραδινές ώρες μεταξύ 23 και 24 Μαΐου.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο κοινής ωφελείας που υλοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς τους, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.