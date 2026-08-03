Οι ουκρανικές επιθέσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη ρωσική πετρελαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τον Ιούλιο αυξάνουν τον κίνδυνο νέων διαταραχών σε μια περίοδο που οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια, καθώς και θαλάσσιες υποδομές και κρίσιμα δίκτυα αγωγών δέχθηκαν τουλάχιστον 30 επιθέσεις τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων που έχει καταγραφεί σε έναν μήνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Καθώς το Κίεβο διευρύνει την εκστρατεία του κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις προκαλούν προβλήματα τόσο στη λειτουργία των διυλιστηρίων όσο και στις μεταφορές πετρελαίου, απειλώντας τις εξαγωγές σε μια περίοδο που τα διυλιστήρια παγκοσμίως λειτουργούν ήδη στα όριά τους, μετά τη μείωση της προσφοράς που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, η Μόσχα παρέτεινε την απαγόρευση των περισσότερων εξαγωγών ντίζελ και βενζίνης, προκειμένου να αποτρέψει ελλείψεις στην εγχώρια αγορά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στον απολογισμό του Ιουλίου δεν περιλαμβάνονται οκτώ επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Αν το Κίεβο επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις, τότε ο Ιούλιος θα αποτελέσει μήνα-ρεκόρ σε χτυπήματα κατά ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη Ρωσία.

Κατά το πρώτο μισό του Ιουλίου, το Κίεβο επικέντρωσε τις επιθέσεις του σε διυλιστήρια πετρελαίου, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ομσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Αυτό ανάγκασε τους Ρώσους παραγωγούς να διοχετεύσουν στις διεθνείς αγορές σχεδόν ποσότητες-ρεκόρ αργού πετρελαίου, καθώς τα διυλιστήρια περιόρισαν τη λειτουργία τους στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2002.

Στο δεύτερο μισό του Ιουλίου, η Ουκρανία επικέντρωσε τις επιθέσεις της στα δεξαμενόπλοια, δίνοντας σε ορισμένα διυλιστήρια χρόνο να επισκευαστούν και να επαναλειτουργήσουν. Σύμφωνα με την EA Analytics, η επεξεργασία αργού πετρελαίου στη Ρωσία ανήλθε κατά μέσο όρο στα 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούλιο, παραμένοντας περίπου ένα τρίτο κάτω από τα εποχικά φυσιολογικά επίπεδα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Κίεβο ξεκίνησε εκ νέου να χτυπά διυλιστήρια, πλήττοντας ακόμη τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις το τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου και άλλες τέσσερις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Ουκρανία εργάζεται «για να αυξήσει το κόστος που υφίσταται η Ρωσία», ενώ παράλληλα επιδιώκει να «αποδυναμώσει τις οικονομικές δυνατότητες της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο», σύμφωνα με τον αρχηγό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μιχαΐλο Ντραπάτι. «Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε ασύμμετρες τακτικές και ουκρανικές τεχνολογίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram την περασμένη εβδομάδα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Άλεξους Γκρίνκεβιτς.

Η στρατηγική αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα στις μεταφορές πετρελαίου από τα νότια ρωσικά λιμάνια. Την εβδομάδα που έληξε στις 26 Ιουλίου, μόλις τέσσερα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν πετρέλαιο στο Νοβοροσίσκ, από όπου πραγματοποιείται περίπου το 20% των ρωσικών θαλάσσιων εξαγωγών αργού, έναντι επτά και οκτώ τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Είχαν προηγηθεί αρκετές επιθέσεις σε μεγάλα δεξαμενόπλοια, ένα από τα οποία είχε ναυλωθεί για να φορτώσει αργό πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium (CPC), της βασικής οδού εξαγωγής του πετρελαίου του Καζακστάν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Συνολικά, οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 125 επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων 90 δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.