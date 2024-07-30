Δελτίο Τύπου του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου της κοινωνικής κουζίνας «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ», εκδόθηκε, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αλέξανδρου Αθ. Κατσίφου και Νικολάου Γ. Αλεξανδρή, στο οποίο δηλώνει τα εξής:

«Audiatur et altera pars» - ακούστε και την άλλη πλευρά.

Μέσω των δελτίων ειδήσεων και των ΜΜΕ πληροφορήθηκα πως ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος μου, χωρίς ούτε εγώ ούτε οι συνήγοροί μου να έχουμε ενημερωθεί, ως τώρα, αρμοδίως. Όπως μάλιστα αναφέρεται στα σχετικά ρεπορτάζ, κατηγορούμαι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με μέλη την υπέργηρη, ηλικίας ογδόντα (80) ετών μητέρα μου και τον γαμπρό μου, βοσκό στην Αίγινα.

Από πλευράς μου είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις Αρχές όλα τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει πως η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν αντέχει σε λογική, κριτική και νομική σκέψη και άποψη.

Η θέση μου δεν έχει αλλάξει από την πρώτη στιγμή. Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».

Ευθύς ως κληθώ από τις Δικαστικές Αρχές θα απαντήσω, για άλλη μία φορά, σε όλα όσα μου αποδίδονται, για να αποδειχθεί περίτρανα πως μπορώ να σας κοιτάζω με ψηλά το κεφάλι και καθαρό βλέμμα, όπως άλλωστε κάνω όλα αυτά τα χρόνια.

Υ.Γ. Προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη. Προαπαιτούμενο του κράτους δικαίου είναι να ενημερώνεται πρώτα ο κατηγορούμενος και μετά να γίνονται διαρροές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.