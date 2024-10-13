Ο διάσημος εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος, πιθανότατα είχε ισπανική και εβραϊκή καταγωγή, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας, που στόχο είχε να δώσει φως σε ένα μυστήριο πολλών αιώνων.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο εξερευνητής, του οποίου το ταξίδι κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού το 1492 άλλαξε τον ρουν της παγκόσμιας ιστορίας, γεννήθηκε πιθανότατα στη Δυτική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην πόλη Βαλένθια.

Νομίζουν ότι απέκρυψε την εβραϊκή του ταυτότητα ή ασπάστηκε τον καθολικισμό για να γλιτώσει από τη θρησκευτική δίωξη.

Πολλές χώρες διεκδικούσαν την καταγωγή του Κολόμβου

Η μελέτη του DNA έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία, την οποία πολλοί ιστορικοί είχαν αμφισβητήσει, ότι ο εξερευνητής ήταν Ιταλός από τη Γένοβα.

Ο Κολόμβος ηγήθηκε αποστολής που υποστηρίχθηκε από τους Καθολικούς Μονάρχες της Ισπανίας και επιδίωκε να βρει μια νέα διαδρομή προς την Ασία, αλλά αντ' αυτού έφτασε στην Καραϊβική.

Η άφιξή του εκεί ήταν η αρχή μιας περιόδου ευρωπαϊκής επαφής με την Αμερική, η οποία θα οδηγούσε σε κατακτήσεις και εποικισμούς - και στο θάνατο πολλών εκατομμυρίων ιθαγενών σε ασθένειες και πολέμους.

Οι χώρες διαφωνούν επί χρόνια για την καταγωγή του εξερευνητή, με πολλές να τον διεκδικούν.

Υπήρξαν περίπου 25 αντικρουόμενες θεωρίες για τη γενέτειρά του, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Σκανδιναβίας.

Αυτά τα νέα ευρήματα βασίζονται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες έρευνας.

Τι μαρτύρησαν τα λείψανα του Κολόμβου

Η μελέτη ξεκίνησε το 2003, όταν ο Χοσέ Αντόνιο Λορέντε, καθηγητής ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, και ο ιστορικός Μαρσιάλ Κάστρο, έκαναν εκταφή των λειψάνων του Κολόμβου από τον καθεδρικό ναό της Σεβίλλης.

Ο Κολόμβος πέθανε στην ισπανική πόλη Vallodalid το 1506, αλλά ήθελε να ταφεί στο νησί Hispaniola της Καραϊβικής. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν εκεί το 1542, αλλά αιώνες αργότερα μεταφέρθηκαν στην Κούβα πριν ενταφιαστούν τελικά στη Σεβίλλη.

Οι ερευνητές πήραν επίσης δείγματα DNA από τον τάφο και από τα οστά του γιου του Κολόμβου, Ερνάντο, και του αδελφού του, Ντιέγκο.

Έκτοτε, οι επιστήμονες συνέκριναν αυτές τις γενετικές πληροφορίες με αυτές ιστορικών προσώπων και συγγενών του εξερευνητή, προκειμένου να προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο.

Η παλαιότερα ευρέως αποδεκτή θεωρία ήταν ότι ο Κολόμβος γεννήθηκε στη Γένοβα το 1451, σε οικογένεια υφαντών μαλλιού.

Η κρυφή δεύτερη καταγωγή του - Γιατί την κράτησε καλά κρυμμένη

Αλλά τώρα πιστεύουν ότι ζούσε στην Ισπανία - πιθανότατα στη Βαλένθια - και ήταν Εβραίος. Νομίζουν ότι έκρυψε το ιστορικό του για να αποφύγει τη δίωξη.

Περίπου 300.000 Εβραίοι ζούσαν στην Ισπανία, προτού διαταχθούν μαζί με τους Μουσουλμάνους είτε να προσηλυτιστούν στον καθολικισμό είτε να εγκαταλείψουν τη χώρα το 1492, τη χρονιά που ο Κολόμβος αποβιβάστηκε στην Αμερική.

Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της μελέτης στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ Columbus DNA: His True Origin, ο καθηγητής Λορέντε είπε ότι ήταν «σχεδόν απολύτως αξιόπιστα».

Το πρόγραμμα - το οποίο προβλήθηκε στον εθνικό τηλεοπτικό σταθμό RTVE της Ισπανίας το βράδυ του Σαββάτου - συνέπεσε με την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας.

Εκείνη τη μέρα γιορτάζεται η άφιξη του εξερευνητή στην Αμερική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.