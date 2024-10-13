Η SpaceX πραγματοποίησε την 5η δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Starship από το νότιο Τέξας. Η εκτόξευση ήταν πετυχημένη και το Super Heavy Booster του Starship έκανε την πρώτη του προσγείωση στο Τέξας.

Για πρώτη φορά η SpaceX επιχείρησε και πέτυχε να πιάσει τον ενισχυτή Super Heavy, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαστημικού οχήματος, καθώς επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης στο Τέξας. Στο σημείο εκτόξευσης βρίσκεται ο ψηλότερος πύργος πυραύλων στον κόσμο, ύψους 146 μέτρων (480 πόδια) με δύο γιγάντιους ρομποτικούς βραχίονες τις οποίες η SpaceX ονομάζει “chopsticks”. Αυτά έπιασαν τον ενισχυτή πυραύλων πριν τον επανατοποθετήσουν στην τροχιακή βάση εκτόξευσης για την επόμενη πτήση του.

Δείτε βίντεο από την αποστολή του Starship:

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Watch Starship's fifth flight test https://t.co/LVrCnTv797 — SpaceX (@SpaceX) October 12, 2024

Η δυνατότητα προσγείωσης του ενισχυτή με ασφάλεια αυξάνει τις πιθανότητές του να επαναχρησιμοποιηθεί γρήγορα, κάτι που θα μείωνε το κόστος της διαστημικής πτήσης.

Το Starship ολοκλήρωσε την αποστολή του με την προσθαλάσσωση του στον Ινδικό Ωκεανό.

Δείτε βίντεο:

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Ο στόχος για κάθε στάδιο της αποστολής είναι να διερευνηθεί πώς η SpaceX μπορεί μελλοντικά να ανακτήσει και να επαναχρησιμοποιήσει ταχέως τους πυραύλους Super Heavy και τα διαστημόπλοια Starship για μελλοντικές αποστολές. Η γρήγορη επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων του πυραύλου θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της SpaceX να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος αποστολής φορτίων – ή ακόμη και ομάδων ανθρώπων – σε τροχιά γύρω από τη Γη και στο βαθύ διάστημα.

O Ίλον Μασκ, αμέσψς μετά την πετυχημένη επιστροφή του Super Heavy Booster ανέβασε στο X:

Μέχρι το περασμένο Σάββατο δεν ήταν ασαφές εάν η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί αφού η SpaceX περίμενε την έγκριση από τις αρχές των ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα η SpaceX κατηγόρησε δημοσίως την αμερικανική κυβέρνηση ότι απειλεί «τη θέση της Αμερικής ως ηγέτιδα στο διάστημα» λόγω του χρόνου που χρειάστηκε για να αναθεωρήσει τη γραφειοκρατία της σε βασικά ζητήματα όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πτήσης.

Μια πέμπτη δοκιμαστική πτήση σε μόλις 18 μήνες είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα για την ομάδα της SpaceX. Οι δύο πρώτες πτήσεις είδαν το όχημα να διαλύεται λίγο πριν από τις αποστολές του. Ωστόσο, η SpaceX υποστηρίζει ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος του σχεδίου ανάπτυξής της - να εκτοξευτεί νωρίς με την προσδοκία αποτυχίας, ώστε να μπορεί να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και να αναπτύξει τα συστήματά της πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές της.

Από την τελευταία πτήση τον Ιούνιο, η SpaceX είπε ότι οι μηχανικοί της εργάστηκαν συλλογικά για 12.000 ώρες για να αντικαταστήσουν ολόκληρη τη θερμική ασπίδα του Starship με πρόσθετες προστασίες. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πτήσης του, καθώς εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης, ορισμένα από τα προστατευτικά πλακίδια στην επιφάνεια καταστράφηκαν καθώς το πλοίο περιβλήθηκε από υπερθερμασμένο, ιονισμένο αέριο.

Ο Ίλον Μασκ και η SpaceX έχουν μεγάλα σχέδια ότι το σύστημα πυραύλων μια μέρα θα μεταφέρει την ανθρωπότητα στον Άρη, κάνοντας το είδος μας «πολυπλανητικό».

