Διαστημόπλοιο της NASA, είναι έτοιμο να σαλπάρει για τον Δία και το φεγγάρι του, Ευρώπη, βάζοντας ένα στοίχημα που αν το κερδίσει θα βρεθούν ίχνη ζωής και σε άλλους πλανήτες πέραν της Γης, σύμφωνα με το The Associated Press.

Το Europa Clipper θα ερευνήσει το κάτω μέρος του παγωμένου φλοιού του φεγγαριού, όπου πιστεύεται ότι υπάρχει ένας ωκεανός αρκετά κοντά στην επιφάνεια. Δεν θα ψάξει για ζωή, αλλά μάλλον θα καθορίσει αν οι συνθήκες εκεί θα μπορούσαν να την υποστηρίξουν. Μια άλλη αποστολή χρειάζεται για να εξερευνηθούν οι μικροοργανισμοί που κρύβονται εκεί.

«Είναι μια ευκαιρία για εμάς να εξερευνήσουμε όχι έναν κόσμο που θα μπορούσε να ήταν κατοικήσιμος πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος σήμερα - αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επιστήμονας του προγράμματος Curt Niebur.

Τα τεράστια ηλιακά πάνελ του καθιστούν το Clipper το μεγαλύτερο σκάφος που κατασκεύασε η NASA για να ερευνήσει έναν άλλο πλανήτη. Θα χρειαστούν 5 1/2 χρόνια για να φτάσει στον Δία και θα πλησιάσει σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Ευρώπης - πολύ πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο διαστημόπλοιο.

Το Liftoff στοχεύει αυτόν τον μήνα στον πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA. Κόστος αποστολής: 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ευρώπη: Ο σούπερ σταρ ανάμεσα στα πολλά φεγγάρια του Δία

Ένα από τα 95 γνωστά φεγγάρια του Δία, η Ευρώπη έχει σχεδόν το μέγεθος του δικού μας φεγγαριού. Είναι εγκλωβισμένο σε ένα στρώμα πάγου που εκτιμάται ότι έχει πάχος 15 χιλιόμετρα έως 24 χιλιόμετρα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτός ο παγωμένος φλοιός κρύβει έναν ωκεανό που θα μπορούσε να εκτείνεται σε 120 χιλιόμετρα ή και περισσότερο σε βάθος.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε αυτό που φαίνεται να είναι θερμοπίδακες που εκρήγνυνται από την επιφάνεια. Ανακαλύφθηκε από τον Γαλιλαίο το 1610, η Ευρώπη είναι ένα από τα τέσσερα λεγόμενα Γαλιλαϊκά φεγγάρια του Δία, μαζί με τον Γανυμήδη, την Ιώ και την Καλλιστώ.

Αναζήτηση συνθηκών που υποδεικνύουν την πιθανότητα ύπαρξης ζωής

Τι είδους ζωή μπορεί να υπάρχει στην Ευρώπη; Εκτός από το νερό, οι οργανικές ενώσεις χρειάζονται για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε, συν μια πηγή ενέργειας. Στην περίπτωση της Ευρώπης, αυτό θα μπορούσε να είναι θερμικοί αεραγωγοί στον πυθμένα του ωκεανού.

Η αναπληρώτρια επιστήμονας του έργου Bonnie Buratti φαντάζεται ότι οποιαδήποτε ζωή θα ήταν πρωτόγονη όπως η βακτηριακή ζωή που προήλθε από τα βαθιά ανοίγματα των ωκεανών της Γης. «Δεν θα ξέρουμε από αυτή την αποστολή γιατί δεν μπορούμε να δούμε τόσο βαθιά», είπε. Σε αντίθεση με τις αποστολές στον Άρη, όπου η κατοικησιμότητα είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα, η μόνη δουλειά του Clipper είναι να διαπιστώσει εάν το φεγγάρι θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή στον ωκεανό του ή πιθανώς σε οποιονδήποτε θύλακα νερού στον πάγο.

