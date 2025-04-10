Αν το WhatsApp είναι η εφαρμογή που επιλέγετε για να συνομιλείτε με φίλους και γνωστούς, ίσως θέλετε να δείτε μερικές νέες δυνατότητες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την πλατφόρμα που ανήκει στη Meta.

Το WhatsApp ανακοίνωσε μια σειρά από αναβαθμίσεις μπόνους, που έγιναν πρόσφατα διαθέσιμες και τώρα υπενθυμίζει στους χρήστες τις αλλαγές, ώστε να μην τις «χάσουν».

Όπως εξήγησε το WhatsApp, «Με νέες δυνατότητες και ενημερώσεις να προστίθενται συνεχώς, μπορεί εύκολα να χάσετε χρήσιμους και συναρπαστικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WhatsApp».

Αυτή η δημοφιλής υπηρεσία βελτιστοποιείται συνεχώς, επομένως είναι εύκολο να χάσετε κάτι, που μόλις προστέθηκε.

Έτσι, αν σας αρέσει να στέλνετε μηνύματα, να ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις ή να πραγματοποιείτε κλήσεις, εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές.

Ένδειξη «Συνδεδεμένος»(Online indicator) σε ομαδικές συνομιλίες : Για να σας βοηθήσει να γνωρίζετε αν υπάρχουν άτομα για συνομιλία, μπορείτε τώρα να δείτε πόσα άτομα είναι «Online» σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς κάτω από το όνομα της ομάδας.

: Για να σας βοηθήσει να γνωρίζετε αν υπάρχουν άτομα για συνομιλία, μπορείτε τώρα να δείτε πόσα άτομα είναι «Online» σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς κάτω από το όνομα της ομάδας. Επισήμανση (Highlight) ειδοποιήσεων σε ομάδες : Χρειάζεστε έναν εύκολο τρόπο για να δώσετε προτεραιότητα στις ειδοποιήσεις ομαδικής συνομιλίας; Χρησιμοποιήστε τη νέα ρύθμιση "Ειδοποίηση για" και επιλέξτε "Καλύτερα" για να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις σε @αναφορές, απαντήσεις και μηνύματα από αποθηκευμένες επαφές ή "Όλες" για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις

: Χρειάζεστε έναν εύκολο τρόπο για να δώσετε προτεραιότητα στις ειδοποιήσεις ομαδικής συνομιλίας; Χρησιμοποιήστε τη νέα ρύθμιση "Ειδοποίηση για" και επιλέξτε "Καλύτερα" για να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις σε @αναφορές, απαντήσεις και μηνύματα από αποθηκευμένες επαφές ή "Όλες" για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις Ενημερώσεις συμβάντων : Εκτός από τη δημιουργία συμβάντων σε ομάδες, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε ένα συμβάν σε μια συνομιλία 1:1. Το WhatsApp ανακοίνωσε ότι έχει προσθέσει, επίσης, τη δυνατότητα στο RSVP (απάντηση σε πρόσκληση) να απαντήσει κάποιος με «ίσως», όπως και τη δυνατότητα πρόσκλησης συν ένα, προσθήκης ημερομηνίας και ώρας λήξης για μεγαλύτερα συμβάντα και καρφιτσώματος του συμβάντος σε μια συνομιλία.

: Εκτός από τη δημιουργία συμβάντων σε ομάδες, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε ένα συμβάν σε μια συνομιλία 1:1. Το WhatsApp ανακοίνωσε ότι έχει προσθέσει, επίσης, τη δυνατότητα στο RSVP (απάντηση σε πρόσκληση) να απαντήσει κάποιος με «ίσως», όπως και τη δυνατότητα πρόσκλησης συν ένα, προσθήκης ημερομηνίας και ώρας λήξης για μεγαλύτερα συμβάντα και καρφιτσώματος του συμβάντος σε μια συνομιλία. Αντιδράσεις με δυνατότητα κλικ : Μερικές φορές θέλετε απλώς να επισημάνετε με +1 αυτό που είπε κάποιος άλλος. Τώρα μπορείτε να δείτε γρήγορα τις αντιδράσεις όλων των άλλων και να πατήσετε αυτήν που θέλετε να στείλετε.

: Μερικές φορές θέλετε απλώς να επισημάνετε με +1 αυτό που είπε κάποιος άλλος. Τώρα μπορείτε να δείτε γρήγορα τις αντιδράσεις όλων των άλλων και να πατήσετε αυτήν που θέλετε να στείλετε. Σάρωση εγγράφων στο iPhone : Σάρωση και αποστολή εγγράφων απευθείας από το WhatsApp στο iPhone. Απλώς επιλέξτε «Σάρωση εγγράφου» από το εικονίδιο συνημμένων και ακολουθήστε τα βήματα για σάρωση, περικοπή και αποθήκευση του εγγράφου.

: Σάρωση και αποστολή εγγράφων απευθείας από το WhatsApp στο iPhone. Απλώς επιλέξτε «Σάρωση εγγράφου» από το εικονίδιο συνημμένων και ακολουθήστε τα βήματα για σάρωση, περικοπή και αποθήκευση του εγγράφου. Προεπιλεγμένη εφαρμογή για iPhone: Με την τελευταία ενημέρωση iOS, μπορείτε πλέον να ορίσετε το WhatsApp ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων του iPhone σας. Για να κάνετε την αλλαγή, απλώς μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμένες εφαρμογές και επιλέξτε WhatsApp.

Αλλαγές στις κλήσεις

Με ένα κλικ μπορείτε να πατήσετε για μεγέθυνση σε βιντεοκλήσεις : Οι χρήστες iPhone μπορούν τώρα να πιέσουν για μεγέθυνση σε ένα βίντεο ενώ μιλούν σε βιντεοκλήση για να δουν πιο προσεκτικά το δικό σας ή ομότιμο βίντεο.

: Οι χρήστες iPhone μπορούν τώρα να πιέσουν για μεγέθυνση σε ένα βίντεο ενώ μιλούν σε βιντεοκλήση για να δουν πιο προσεκτικά το δικό σας ή ομότιμο βίντεο. Προσθήκη ατόμου σε κλήση από συνομιλία : Προσθέστε κάποιον σε μια κλήση σε εξέλιξη 1:1 απευθείας από ένα νήμα συνομιλίας πατώντας το εικονίδιο κλήσης στο επάνω μέρος και επιλέγοντας «Προσθήκη στην κλήση».

: Προσθέστε κάποιον σε μια κλήση σε εξέλιξη 1:1 απευθείας από ένα νήμα συνομιλίας πατώντας το εικονίδιο κλήσης στο επάνω μέρος και επιλέγοντας «Προσθήκη στην κλήση». Απολαύστε πιο ομαλές βιντεοκλήσεις: Το WhatsApp εκτιμά ότι έχει αναβαθμίσει την τεχνολογία της για να κάνει τις βιντεοκλήσεις σας πιο αξιόπιστες και υψηλότερης ποιότητας. Το βελτιστοποιημένο σύστημα δρομολόγησης του βρίσκει την καλύτερη διαδρομή σύνδεσης, μειώνοντας τις διακοπείσες κλήσεις και το πάγωμα βίντεο. Και η βελτιωμένη ανίχνευση εύρους ζώνης αναβαθμίζει γρήγορα το βίντεό σας σε ποιότητα HD για μια πιο ευχάριστη εμπειρία.

Άλλες ενημερώσεις

Video notes για κανάλια επικοινωνίας : Παρόμοια με τις συνομιλίες, οι διαχειριστές καναλιών μπορούν πλέον να καταγράφουν και να μοιράζονται άμεσα σύντομα βίντεο (60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο) με τους ακόλουθους.

: Παρόμοια με τις συνομιλίες, οι διαχειριστές καναλιών μπορούν πλέον να καταγράφουν και να μοιράζονται άμεσα σύντομα βίντεο (60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο) με τους ακόλουθους. Φωνητικά μηνύματα στα κανάλια επικοινωνίας : Μπορείτε πλέον να λαμβάνετε μια γραπτή περίληψη ενημερώσεων φωνητικών μηνυμάτων από κανάλια όταν βρίσκεστε εν κινήσει και δεν μπορείτε να τα ακούσετε.

Κωδικοί QR: Ως διαχειριστής καναλιού, μπορείτε πλέον να μοιράζεστε έναν μοναδικό κωδικό QR που συνδέεται απευθείας με το κανάλι σας, διευκολύνοντας την κοινή χρήση με άλλους και την αύξηση του κοινού τους.

