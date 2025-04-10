Έρευνα του Sky Mobile σε δείγμα 2.000 Βρετανών αποκαλύπτει τις γκάφες, στις οποίες όλοι έχουμε περιπέσει κατά τη χρήση του κινητού μας τηλεφώνου.

Όλοι έχουμε βρεθεί στη δύσκολη και άβολη θέση να στείλουμε ένα μήνυμα που δεν πρέπει ή σε κάποιον που δεν πρέπει, να κάνουμε μία κλήση κατά λάθος ή να βιαστούμε να κλείσουμε το κινητό μας ντροπιασμένοι αφού χτύπησε με ήχο καμπάνα σε μία σοβαρή συνάντηση ή εκδήλωση.

Τι λένε, όμως, οι αριθμοί; Ποια είναι τα συχνότερα λάθη σύμφωνα με τη νέα έρευνα;

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα προέκυψαν τα εξής ποσοστά με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων:

34% έκανε κατά λάθος κλήση ενώ το κινητό ήταν στην τσέπη

29% έκανε τυχαίο τυπογραφικό λάθος

24% του έπεσε το κινητό δημοσίως

8% παρακολούθησε στα social media τον πρώην ενός νέου συντρόφου

18% διάβασε γρήγορα ένα μήνυμα

17% είχε ξεχάσει να βάλει το τηλέφωνό του στο αθόρυβο κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ή εκδήλωσης

12% έκανε like σε φωτογραφία που είχε ανεβάσει κάποιος πριν χρόνια

11% έστειλε μήνυμα σε λάθος ομαδική συνομιλία

11% έβαλε φλας σε φωτογραφία που τραβούσε κρυφά

12% είδε την ιστορία κάποιου που δεν ακολουθούσε στο Instagram

Ειδικοί ψυχικής υγείας απαντούν για το πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτές τις γκάφες

Ο δρ. Manpreet Dhuffar-Pottiwal, πιστοποιημένος ψυχολόγος, συμβούλεψε να «πάρουμε ένα λεπτό» για να σκεφτούμε τον τρόπο δράσης μας μετά από μία από τις παραπάνω ατασθαλίες. Για παράδειγμά, αν έχουμε κάνει like κατά λάθος σε μία φωτογραφία πρώην και αν αυτή μας η κίνηση ήταν πραγματικά τυχαία μπορούμε να το αναιρέσουμε για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις.

Ο ίδιος, ωστόσο, ανέφερε ότι «αυτό θα μπορούσε να τραβήξει περισσότερη προσοχή εάν ο πρώην παρατηρήσει την ανατροπή», αν από την άλλη αφήσουμε το like ως έχει, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αδιαφορία, αλλά μπορεί να δώσει ψεύτικές ελπίδες στον πρώην σύντροφό μας. Και καταλήγει: «Ψυχολογικά, το να αναιρέσουμε το like, μπορεί να χρησιμεύσει ως μια αυτοκαταπραϋντική πράξη για την ανάκτηση του ελέγχου ενός αντιληπτού κοινωνικού ολισθήματος».

Η dating coach Hayley Quinn προτείνει να σκεφτούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον πρώην. «Σας άρεσε η φωτογραφία τους επειδή βαθιά μέσα σας θέλετε να έρθετε ξανά σε επαφή; Αν ναι, θα απέφευγα να ασχολούμαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ξεκινούσα μια απευθείας συζήτηση», είπε στο MailOnline.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.