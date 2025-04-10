Μια γυναίκα στην Αυστραλία γέννησε εν αγνοία της το μωρό ενός αγνώστου, αφού η κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης της εμφύτευσε κατά λάθος έμβρυο μιας άλλης γυναίκας.

Η σύγχυση στην κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης Monash στο Μπρίσμπεϊν του Κουίνσλαντ έχει αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος, αναφέρουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

«Εκ μέρους της Monash IVF, θέλω να πω πόσο πραγματικά λυπάμαι για αυτό που συνέβη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Michael Knaap, προσθέτοντας ότι όλοι στην κλινική γονιμότητας ήταν «συντετριμμένοι» από το λάθος.

Πέρυσι, η ίδια κλινική κατέβαλε μετά από διακανονισμό το ποσό 56 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (26,8 εκατομμύρια λίρες) σε εκατοντάδες ασθενείς των οποίων τα έμβρυα καταστράφηκαν παρά το γεγονός ότι ήταν βιώσιμα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Monash, της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης, το προσωπικό αντιλήφθηκε το πρόβλημα τον Φεβρουάριο, όταν οι γονείς ζήτησαν να μεταφέρουν τα εναπομείναντα κατεψυγμένα έμβρυά τους σε άλλη κλινική.

«Αντί να βρεθεί ο αναμενόμενος αριθμός εμβρύων, ένα επιπλέον έμβρυο παρέμεινε αποθηκευμένο», είπε ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το ABC.

Η κλινική Monash επιβεβαίωσε ότι ένα έμβρυο από άλλο ασθενή είχε αποψυχθεί κατά λάθος και μεταφέρθηκε σε λάθος άτομο, με αποτέλεσμα να γεννηθεί το παιδί.

Η κλινική έχει ξεκινήσει έρευνα και το περιστατικό παραπέμφθηκε στις ρυθμιστικές αρχές. Ο κ. Knaap είπε ότι η κλινική ήταν πεπεισμένη ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Πέρυσι, η κλινική εξωσωματική γονιμοποίηση Monash έφτασε σε διευθέτηση 56 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (26,8 εκατομμύρια λίρες) σε μια ομαδική αγωγή ορόσημο με 700 πρώην ασθενείς για καταστροφή εμβρύων μετά από ανακριβή γενετικό έλεγχο.

Η υπόθεση διαπίστωσε ότι περίπου το 35% των εμβρύων, τα οποία ήταν στην πραγματικότητα φυσιολογικά και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βιώσιμη εγκυμοσύνη, βρέθηκαν μη φυσιολογικά μετά από ελαττωματικό έλεγχο.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση περιλαμβάνει την αφαίρεση ωαρίων από τις ωοθήκες μιας γυναίκας, τα οποία στη συνέχεια γονιμοποιούνται με σπέρμα σε εργαστήριο. Όταν τα γονιμοποιημένα ωάρια γίνονται έμβρυα, εισάγονται στη μήτρα της γυναίκας.

Είναι μια δαπανηρή διαδικασία και δεν πετυχαίνει κάθε φορά.

Το 2021 υπήρχαν 20.690 μωρά που γεννήθηκαν ως αποτέλεσμα εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου της New South Wales.

Πηγή: skai.gr

