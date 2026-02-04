Βρετανία: Στο στόχαστρο της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων το X

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις εταιρείες X και xAI του Ίλον Μασκ, μετά από αναφορές ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία απρεπών, ψηφιακά παραποιημένων εικόνων και βίντεο (deepfakes), χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν η πλατφόρμα παραβίασε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Grok.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη έφοδο των γαλλικών αρχών στα κεντρικά γραφεία της X στο Παρίσι.

Ο Γουίλιαμ Μάλκολμ, εκτελεστικός διευθυντής της βρετανικής αρχής, τόνισε ότι η απώλεια ελέγχου των προσωπικών δεδομένων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκαλέσει άμεση και σημαντική βλάβη, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικοι. Σημειώνεται ότι οι παραβιάσεις του GDPR επισύρουν βαριά πρόστιμα, που στην περίπτωση της X θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 90 εκατομμύρια δολάρια, βάσει των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων της.

Παράλληλα, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Ofcom συνεχίζει τη δική της έρευνα για την X, εξετάζοντας αν η εταιρεία συμμορφώνεται με τους κανόνες ηλικιακού περιορισμού για πορνογραφικό περιεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

