Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα σε φέρει πιο κοντά στον Θεό

Οι πιο έντονες συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να αφορούν την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Όμως μια μελέτη του Harvard Business Review πέρυσι διαπίστωσε ότι οι βασικότερες χρήσεις της γενετικής AI ήταν πολύ πιο ανθρώπινες. Για θεραπεία και συντροφικότητα, για την οργάνωση της ζωής και για την αναζήτηση νοήματος. Οι μηχανές γλιστρούν αθόρυβα σε ρόλους που κάποτε ανήκαν σε φίλους, πρεσβύτερους, συμβούλους, ιερείς και για κάποιους, ακόμη και στην προσευχή.

Μπορεί να ακούγεται παράλογο τόσο σε πιστούς όσο και σε άθεους. Όμως καλύπτει μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο. Στην Κίνα, το DeepSeek έχει γίνει ο βασικός «μάντης». Σε όλη την Ινδία, πλατφόρμες όπως το GitaGPT, εκπαιδευμένες πάνω στην ινδουιστική γραφή Μπαγκαβάτ Γκίτα, γνωρίζουν μεγάλη απήχηση. Ένας «AI Ιησούς» στην πλατφόρμα streaming Twitch έχει πάνω από 85.000 ακολούθους. Και καλύτερα να μη μιλήσω καν για τις διάφορες ψευδοθρησκευτικές μορφές λατρείας της AI που έχουν ριζώσει στη Σίλικον Βάλεϊ, από το Basilisk του Roko έως την εκκλησία «Way of the Future», που στιγματίστηκε από σκάνδαλα.

Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την AI σαν κάποιο είδος θεότητας. Μπορεί να μοιάζει παντογνώστρια. Ακούει και σε αγαπά - ή, πιο σωστά, είναι εκπαιδευμένη πάνω σε τεράστιους όγκους ανθρώπινης γνώσης και ρυθμισμένη ώστε να είναι δουλική, για να σε κρατά απασχολημένο.

Εδώ και χρόνια, η βιομηχανία της τεχνολογίας τυλίγει την AI με θρησκευτική γλώσσα. Ο αγώνας για τη δημιουργία «υπερνοημοσύνης» πωλείται με μεσσιανικές υποσχέσεις: θα θεραπεύσει ασθένειες, θα σώσει τον πλανήτη και θα εγκαινιάσει έναν κόσμο όπου η εργασία θα είναι προαιρετική και θα μας προσέχουν «μηχανές γεμάτες αγάπη και χάρη». Οι κίνδυνοι παρουσιάζονται με την ίδια κοσμική δραματικότητα: σωτηρία ή αποκάλυψη. Όταν προωθείς ένα προϊόν σαν θαύμα, μην εκπλήσσεσαι όταν οι χρήστες το προσεγγίζουν σαν μαθητές.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν αρχίσει να αντιδρούν. Τον Οκτώβριο, ο Δαλάι Λάμα φιλοξένησε έναν διάλογο για την AI, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 120 επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς ηγέτες για να συζητήσουν ερωτήματα όπως το τι διακρίνει τα ζωντανά μυαλά από τα τεχνητά. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει εκφραστεί ανοιχτά για τους κινδύνους, καλώντας πρόσφατα σε ρύθμιση ώστε να προστατευθούν οι άνθρωποι από συναισθηματικούς δεσμούς με chatbots και από τη διάδοση χειριστικού περιεχομένου. Έχει επίσης προειδοποιήσει για τους κινδύνους της εγκατάλειψης της ικανότητάς μας να σκεφτόμαστε. Περισσότερες φωνές θα ακολουθήσουν, από τα υψηλότερα αξιώματα έως τους ηγέτες επιρροής των τοπικών κοινοτήτων πίστης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία και η θρησκεία πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση. Στην Ιαπωνία, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο ανακοίνωσαν πρόσφατα ένα «Catechism-Bot» Προτεσταντικής Κατήχησης, σχεδιασμένο να παρέχει απαντήσεις και συμβουλές για χριστιανικές διδασκαλίες και την καθημερινή ζωή. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον εγχείρημα σε μια χώρα όπου λιγότερο από το 1% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανικό. Η ίδια ομάδα είχε προηγουμένως δημιουργήσει το «BuddhaBot», βασισμένο σε βουδιστικές διδασκαλίες.

Εντυπωσιακή είναι η προσοχή με την οποία κινούνται. Το «BuddhaBot» διατέθηκε σε μοναχούς στο Μπουτάν πέρυσι και υποβάλλεται σε αξιολόγηση ασφάλειας πριν από μια ευρύτερη κυκλοφορία. Το χριστιανικό chatbot επίσης δεν είναι δημόσια διαθέσιμο - θέλουν πρώτα να το δοκιμάσουν οι ιερατικές σχολές. Οι υπεύθυνοι φορείς κινούνται αργά, επειδή κατανοούν τι διακυβεύεται, ακόμη κι αν οι αγορές ανταμείβουν την ταχύτητα και την κλίμακα.

Σε μια κοινωνία πιο διχασμένη από ποτέ, μπορεί να είναι ευκολότερο να ζητήσει κανείς ηθική σαφήνεια από ένα chatbot παρά να ρισκάρει μια συζήτηση με έναν άλλο άνθρωπο. Την περασμένη εβδομάδα, ρώτησα το DeepSeek για τις ρίζες του κακού και για το πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει την ελπίδα μέσα στον πόνο. Κυρίως μου πρόσφερε κοινοτοπίες. Αυτό που εκτίμησα, ωστόσο, ήταν το πόσο συχνά με παρότρυνε να επιστρέψω στη σύνδεση με πραγματικούς ανθρώπους. Εκείνο που με ενόχλησε στις απαντήσεις του ChatGPT στα ίδια ερωτήματα ήταν το ότι σχεδόν πάντα κατέληγαν σε ανοιχτές ερωτήσεις - μικρά συνομιλιακά «αγκίστρια» σχεδιασμένα να με κρατούν να συνομιλώ. Αυτό δεν είναι αποκάλυψη· είναι διατήρηση χρήστη. Και μπορεί να έχει δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες για ευάλωτους ανθρώπους.

Όταν σκέφτομαι τους κινδύνους της AI, συχνά με απασχολεί λιγότερο το ενδεχόμενο κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα chatbot για να κατασκευάσει μια ατομική βόμβα (εξακολουθείς να χρειάζεσαι πρόσβαση σε πρώτες ύλες όπως το ουράνιο). Ο πιο ήσυχος κίνδυνος είναι τι συμβαίνει όταν εκατομμύρια άνθρωποι αρχίζουν να αναθέτουν το νόημα της ζωής τους σε συστήματα βελτιστοποιημένα για εμπλοκή. Όσο περισσότερο στρεφόμαστε σε αλγορίθμους για καθοδήγηση, τόσο περισσότερο αυτοί διαμορφώνουν τις επιλογές, τις πεποιθήσεις και τις αγορές μας. Οι ιδιωτικές εξομολογήσεις μετατρέπονται σε δεδομένα εκπαίδευσης για να μας κρατούν να κάνουμε κύλιση και να ανανεώνουμε συνδρομές.

Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε γράψει ότι οι επιτυχημένοι ιδρυτές δεν ξεκινούν με στόχο να χτίσουν εταιρείες. «Βρίσκονται σε μια αποστολή να δημιουργήσουν κάτι πιο κοντά σε μια θρησκεία, και κάποια στιγμή αποδεικνύεται ότι η ίδρυση μιας εταιρείας είναι ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνουν», έγραψε. (Για να είμαστε δίκαιοι, το ιστολόγιό του εκείνη την εποχή σχολίαζε επίσης θεάσεις UFO.) Ωστόσο, αυτή η φιλοδοξία - ηθελημένα ή όχι - αποδείχθηκε ανατριχιαστικά προφητική.

Η AI δεν προσφέρει σωτηρία. Προσφέρει προσκόλληση. Ένας προφήτης με συνδρομητικό μοντέλο είναι απλώς ένας πωλητής.

Πηγή: skai.gr

