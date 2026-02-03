«Ψήνεσαι» για στιγμιαίο... βιβλίο; Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσιάζει σε βίντεο την espresso book machine.

☕️ Μηχανή εσπρέσο… για βιβλία!



Αντί για καφέ, εκτυπώνει ολόκληρα βιβλία που βρίσκουμε online, μέσα σε μόλις 10 λεπτά.



Βρίσκεται στο House of Wisdom στη Σάρτζα, σε μια πρότυπη βιβλιοθήκη με 350.000 βιβλία, δίπλα στο University City.



Καινοτομίες που εξετάζουμε και για τη δική… pic.twitter.com/0DKvz7AUho February 3, 2026

«Μηχανή εσπρέσο… για βιβλία! Αντί για καφέ, εκτυπώνει ολόκληρα βιβλία που βρίσκουμε online, μέσα σε μόλις 10 λεπτά» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Η μηχανή βρίσκεται στο House of Wisdom στη Σάρτζα, (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) σε μια πρότυπη βιβλιοθήκη με 350.000 βιβλία, δίπλα στο University City.

«Καινοτομίες που εξετάζουμε και για τη δική μας Δημοτική Βιβλιοθήκη!» σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

