«Ψήνεσαι» για στιγμιαίο... βιβλίο; Ο Χάρης Δούκας παρουσιάζει την espresso book machine - Δείτε βίντεο

«Μηχανή εσπρέσο… για βιβλία! Αντί για καφέ, εκτυπώνει ολόκληρα βιβλία που βρίσκουμε online, μέσα σε μόλις 10 λεπτά» αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων

Χάρης Δούκας

«Ψήνεσαι» για στιγμιαίο... βιβλίο; Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσιάζει σε βίντεο την espresso book machine. 

«Μηχανή εσπρέσο… για βιβλία! Αντί για καφέ, εκτυπώνει ολόκληρα βιβλία που βρίσκουμε online, μέσα σε μόλις 10 λεπτά» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων. 

Η μηχανή βρίσκεται στο House of Wisdom στη Σάρτζα, (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) σε μια πρότυπη βιβλιοθήκη με 350.000 βιβλία, δίπλα στο University City.

«Καινοτομίες που εξετάζουμε και για τη δική μας Δημοτική Βιβλιοθήκη!» σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων. 

 
TAGS: Χάρης Δούκας Δήμος Αθηναίων Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
