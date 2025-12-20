Λογαριασμός
Viral βίντεο με ρομπότ σε ρόλο χορευτών στην Κίνα – «Εντυπωσιακό!» σχολίασε ο Μασκ

Τα ρομπότ εκτελούν άψογα τις χορευτικές τους κινήσεις, κάνοντας ακόμα και άλματα Webster και κλέβοντας τη δόξα από τους αληθινούς χορευτές

ρομπο

Τα ρομπότ στην Κίνα τα κάνουν όλα πλέον, ακόμα και χορεύουν στη σκηνή σαν επαγγελματίες. 

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τρία ρομπότ Unitree εμφανίζονται στη συναυλία του κινεζοαμερικανού τραγουδιστή Wang Leehom στο Τσενγκντού, πλαισιώνοντας τον σταρ χορευτικά. 

Τα ρομπότ εκτελούν άψογα τις χορευτικές τους κινήσεις, κάνοντας ακόμα και άλματα Webster και κλέβοντας τη δόξα από τους αληθινούς χορευτές. 

Ακόμα και ο ΊλονΜασκ έκανε retweet το βίντεο, σχολιάζοντας στη λεζάντα: «Εντυπωσιακό!».
 

