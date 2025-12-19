Μια αρχαιολογική ανασκαφή στην Ιταλία αποκάλυψε τα παλαιότερα και πρώτα γνωστά στοιχεία αιμομιξίας πατέρα-κόρης, όπως αποκαλύπτει μια νέα γενετική μελέτη.

Στη σπηλιά Grotta della Monaca στην Καλαβρία - τόπος ταφής μεταξύ 1780 και 1380 π.Χ – η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τα οστά 23 ατόμων, ηλικίας 3.700 ετών

Οι αρχαιολόγοι ανέλυσαν το DNA για να κατανοήσουν το γενετικό υπόβαθρο της ομάδας, αλλά δεν περίμεναν να βρουν μια τέτοια «ακραία γονική συγγένεια εξ αίματος»

Σύμφωνα με το LiveSience, οι επιστήμονες βρήκαν τα αρχαιότερα γενετικά στοιχεία αιμομιξίας στα λείψανα ενός αγοριού, που θάφτηκε στο νεκροταφείο της Εποχής του Χαλκού.

Από τη δημοσίευση της μελέτης των ερευνητών στο Communications Biology

Παρόλο που οι σκελετοί ήταν κατακερματισμένοι και ανακατεμένοι, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν το γενετικό φύλο για 10 γυναίκες και οκτώ άντρες.

Βρήκαν επίσης μια ποικιλία απλοτύπων DNA μιτοχονδρίων και Υ-χρωμοσωμάτων - γενετικές πληροφορίες που μεταδίδονται από έναν γονέα - γεγονός που υποδηλώνει ότι η ομάδα περιλάμβανε ένα μείγμα ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα.

Ενώ διερευνούσαν τις γενετικές σχέσεις εντός του τόπου ταφής, οι ερευνητές βρήκαν δύο περιπτώσεις συγγενών πρώτου βαθμού, ενός ενήλικου άνδρα και ενός προεφήβου (αγοριού) που θάφτηκαν στο σπήλαιο Grotta della Monaca με εξαιρετική σειρά ομοζυγωτίας (ROH) στο DNA τους, η οποία συσχετίζεται με ενδογαμία.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που θάφτηκαν στο Grotta della Monaca είχαν ROH που υποδηλώνουν ότι οι γονείς τους ήταν μακρινοί συγγενείς - ίσως τις τελευταίες έξι έως δέκα γενιές, έγραψαν οι ερευνητές. Αλλά το νεαρό αγόρι είχε «το υψηλότερο άθροισμα μακρών τμημάτων ROH που έχει αναφερθεί ποτέ σε αρχαία σύνολα γονιδιωματικών δεδομένων μέχρι σήμερα».

Η έρευνα απέδειξε ότι το αγόρι «ήταν απόγονος αιμομικτικής ένωσης πρώτου βαθμού» δηλαδή γιος του ενήλικου άνδρα και της κόρης του.

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν βρήκαν τα σκελετικά υπολείμματα της μητέρας του αγοριού.

Η ανακάλυψη ότι ένας πατέρας και μια κόρη απέκτησαν έναν γιο είναι «ένα εξαιρετικά σπάνιο και αξιοσημείωτο εύρημα», έγραψαν οι ερευνητές, καθώς και «το παλαιότερο που έχει εντοπιστεί στο αρχαιολογικό αρχείο».

Προς το παρόν δεν είναι σαφές γιατί οι άνθρωποι στη Grotta della Monaca επιδίδονταν σε αυτή την ασυνήθιστη συμπεριφορά. Η κοινότητα δεν ήταν ιδιαίτερα μικρή και δεν φαινόταν να έχει ένα ιεραρχικό ή βασιλικό σύστημα κληρονομικότητας όπου οι γάμοι στενών συγγενών θα βοηθούσαν στην εδραίωση του πλούτου και της εξουσίας.

Ωστόσο, «η αιμομιξία και η αναπαραγωγή μπορεί να ήταν μια κοινωνικά επιτρεπόμενη συμπεριφορά», έγραψαν οι ερευνητές.

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί ο πατέρας ήταν ο μόνος ενήλικος άνδρας που είχε ταφεί σε ένα νεκροταφείο που, κατά τα άλλα, ήταν γεμάτο με τάφους γυναικών και παιδιών.

