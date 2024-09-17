Το Instagram αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί για τους εφήβους, υπόσχεται να δημιουργήσει περισσότερους τοίχους προστασίας και να προσθέσει τρόπους ελέγχου και «εφησυχασμού» για τους γονείς.

Στους νέους «εφηβικούς λογαριασμούς» για παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, σύμφωνα με το BBC, πολλές ρυθμίσεις που αφορούν το απόρρητο θα είναι ήδη τοποθετημένες ως προεπιλογή και δε θα επαφίεται στο τι θα επιλέξει το κάθε παιδί.

Τα post των εφήβων θα είναι ιδιωτικά, δηλαδή κάποιος που δεν τους ακολουθεί δε θα μπορεί να τα δει και οι ίδιοι θα πρέπει να εγκρίνουν όλους τους νέους ακολούθους.

Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο αν δοθεί ο έλεγχος σε έναν γονέα ή κηδεμόνα ή όταν το παιδί γίνει 16 ετών.

Οι εταιρείες social media δέχονται παγκόσμια πίεση να καταστήσουν πιο ασφαλείς τις πλατφόρμες τους, καθώς εκφράζονται συστηματικά ανησυχίες ότι δε γίνεται αρκετή προσπάθεια να θωρακιστούν τα νεαρά άτομα από ζημιογόνο περιεχόμενο.

Το NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) σχολίασε την ανακοίνωση ως «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά προσέθεσε ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Instagram, η Meta, «φάνηκε να εναποθέτει έμφαση στο ότι τα παιδιά και οι γονείς θα πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους».

Ποιες είναι οι αλλαγές;

Οι λογαριασμοί εφήβων θα αλλάξουν ως επί το πλείστον τον τρόπο λειτουργίας του Instagram για χρήστες ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών, με ορισμένες ρυθμίσεις ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Αυτά περιλαμβάνουν αυστηρούς ελέγχους σε ευαίσθητο περιεχόμενο για την αποτροπή συστάσεων δυνητικά επιβλαβούς υλικού και τη σίγαση ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι λογαριασμοί θα οριστούν, επίσης, σε ιδιωτικούς και όχι δημόσιους από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι οι έφηβοι θα πρέπει να αποδέχονται ενεργά νέους ακόλουθους και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να προβληθεί από άτομα που δεν τους ακολουθούν.

Οι γονείς που επιλέγουν να επιβλέπουν τον λογαριασμό του παιδιού τους θα μπορούν να βλέπουν σε ποιον στέλνουν μηνύματα και τα θέματα για τα οποία έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται, αν και δεν θα μπορούν να δουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Το Instagram δήλωσε ότι θα αρχίσει να μετατρέπει τους λογαριασμούς εκατομμυρίων εφήβων που είναι ήδη χρήστες στους καινούριους εντός 60 ημερών από την ειδοποίησή τους για τις αλλαγές.

Αναγνώριση ηλικίας

Το σύστημα θα βασίζεται κυρίως στο ότι οι χρήστες είναι ειλικρινείς σχετικά με την ηλικία του, αν και το Instagram έχει ήδη εργαλεία που επιδιώκουν να επαληθεύσουν την ηλικία ενός χρήστη, εάν υπάρχουν υποψίες ότι δεν λένε την αλήθεια.

Από τον Ιανουάριο, στις ΗΠΑ, θα αρχίσει, επίσης, να χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να προσπαθήσει να εντοπίσει προληπτικά εφήβους που χρησιμοποιούν λογαριασμούς ενηλίκων και να τους επαναφέρει σε λογαριασμό εφήβων.

Ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, που ψηφίστηκε νωρίτερα φέτος, απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αναλάβουν δράση για να κρατήσουν τα παιδιά ασφαλή, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τεράστια πρόστιμα.

Ο αναλυτής της βιομηχανίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Matt Navarra περιέγραψε τις αλλαγές ως σημαντικές - αλλά είπε ότι εξαρτώνται από την επιβολή.

«Όπως έχουμε δει με τους εφήβους σε όλη την ιστορία, σε τέτοιου είδους σενάρια, θα βρουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν τα ''τετράγωνα'', αν μπορούν», είπε στο BBC.

«Έτσι νομίζω ότι το Instagram θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες δεν μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν από πιο έμπειρους έφηβους».

