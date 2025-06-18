Πληροφορίες σχετικά με την UBS έχουν κλαπεί μετά από κυβερνοεπίθεση σε έναν από τους προμηθευτές της, μετά από δημοσίευμα ελβετικής εφημερίδας ότι δεδομένα για περισσότερους από 130.000 υπαλλήλους είχαν υποστεί πειρατεία.

«Μια κυβερνοεπίθεση σε εξωτερικό προμηθευτή οδήγησε στην κλοπή πληροφοριών σχετικά με την UBS και αρκετές άλλες εταιρείες», ανέφερε η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. «Δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πελατών. Μόλις η UBS έλαβε γνώση του περιστατικού, έλαβε γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για να αποφύγει οποιαδήποτε επίπτωση στις δραστηριότητές της».

Νωρίτερα, η εφημερίδα Le Temps ανέφερε ότι τα δεδομένα των εργαζομένων είχαν δημοσιευθεί στο darknet μετά από επίθεση ransomware στον πάροχο υπηρεσιών προμηθειών Chain IQ, ο οποίος αποσχίστηκε από την UBS το 2013. Σύμφωνα με τη Le Temps, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται μια ομάδα χάκερ με την ονομασία World Leaks, γνωστή προηγουμένως ως Hunters International.

Η UBS δεν επιβεβαίωσε τη φύση των πληροφοριών που χάθηκαν κατά την επίθεση.

Αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι οι αναφορές για επιτυχημένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και προειδοποίησε ότι η ανάθεση κρίσιμων δραστηριοτήτων σε τρίτους αποτελεί «βασικό επιχειρησιακό κίνδυνο».

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε επίσης ότι ορισμένες τράπεζες δεν κάνουν αρκετά για την αντιμετώπιση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Η ABN Amro NV και η Banco Santander υπέστησαν αμφότερες παραβιάσεις δεδομένων πέρυσι.

«Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο όχι μόνο γίνονται όλο και πιο συχνές, αλλά και όλο και πιο συντονισμένες και όλο και πιο πολύπλοκες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Finma, Stefan Walter σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα.

Η Chain IQ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η ίδια και άλλες 19 εταιρείες είχαν γίνει αντικείμενο επίθεσης, χωρίς να διευκρινίσει ποια δεδομένα είχαν επηρεαστεί. Η Chain IQ ανέλαβε τις υπηρεσίες προμηθειών από την UBS σε πολλές χώρες πριν από μια δεκαετία και εδρεύει στην Ελβετία με υποκαταστήματα στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Σιγκαπούρη.

Ο απευθείας τηλεφωνικός αριθμός του διευθύνοντος συμβούλου Sergio Ermotti ήταν επίσης μεταξύ των πληροφοριών που διέρρευσαν, ανέφερε η Le Temps. Τα δεδομένα φέρεται να περιλαμβάνουν επίσης διευθύνσεις εργαζομένων και λεπτομέρειες όπως ο όροφος στον οποίο εργάζονται.

Η ελβετική ιδιωτική τράπεζα Pictet αποτέλεσε επίσης στόχο, αλλά τα δεδομένα που διέρρευσαν περιορίζονται σε πληροφορίες τιμολογίων από ορισμένους προμηθευτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.