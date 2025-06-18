Η ομάδα χάκερς Gonjeshke Darande, ή «αρπακτικό σπουργίτι», που συνδέεται με το Ισραήλ, ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν, μόλις μία ημέρα μετά την παραβίαση των συστημάτων της ιρανικής τράπεζας Sepah.

Η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα «δημοσιεύσει τον πηγαίο κώδικα και εσωτερικές πληροφορίες της Nobitex από το εσωτερικό της δίκτυο» σε 24 ώρες.

«Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία παραμείνουν εκεί μετά από αυτό το σημείο θα τεθούν σε κίνδυνο!», πρόσθεσε η ομάδα.

«Το χρηματιστήριο Nobitex βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών του καθεστώτος να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία παγκοσμίως, ενώ αποτελεί το αγαπημένο εργαλείο παραβίασης των κυρώσεων του καθεστώτος. Η Nobitex δεν προσποιείται καν ότι συμμορφώνεται με τις κυρώσεις. Στην πραγματικότητα, δίνει δημόσια οδηγίες στους χρήστες για το πώς να χρησιμοποιούν την υποδομή της ώστε να παρακάμπτουν τις κυρώσεις», αναφέρει η ομάδα «Gonjeshke Darande» σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex

WARNING!



In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.

Any assets that remain there after that point will be at risk!



The Nobitex exchange is at the heart of the… pic.twitter.com/GFyBCPCFIE — Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 18, 2025

Η ομάδα ισχυρίστηκε χθες ότι χάκαρε την τράπεζα Sepah του Ιράν. Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωναν ότι οι υπηρεσίες της τράπεζας δεν ήταν διαθέσιμες μετά την παραβίαση.

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές κυβερνοεπιθέσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εναντίον βενζινάδικων και ενός χαλυβουργείου.

Το Ισραήλ γενικά διατηρεί μια πολιτική ασάφειας σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις του εναντίον του Ιράν και δεν αποκαλύπτει την ευθύνη του γι' αυτές.

«Η παράκαμψη των κυρώσεων δεν αποδίδει», πρόσθεσε η ομάδα «Gonjeshke Darande» σε ξεχωριστή ανάρτησή της, επισυνάπτοντας στιγμιότυπα οθόνης που φέρονται να δείχνουν κατασχεμένα κρυπτονομίσματα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

