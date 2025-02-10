Ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται δακτύλιος Αϊνστάιν κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Ευκλείδης και αποκαλύπτει την ακραία παραμόρφωση του διαστήματος από τη βαρύτητα ενός γαλαξία.

Η εκθαμβωτική εικόνα δείχνει έναν κοντινό γαλαξία, τον NGC 6505, που περιβάλλεται από έναν τέλειο κύκλο φωτός. Ο δακτύλιος δίνει μια ματιά σε έναν πιο μακρινό γαλαξία, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον NGC 6505, του οποίου το αστρικό φως έχει καμφθεί γύρω από τον γαλαξία που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

«Αυτό είναι ένα όμορφο, εξαιρετικό, συναρπαστικό και τυχερό εύρημα στα πρώτα μας δεδομένα», δήλωσε ο καθηγητής Stephen Serjeant, αστρονόμος στο Open University.

«Ένας δακτύλιος του Αϊνστάιν τόσο τέλειος όσο κι αυτός είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μπορούμε να δούμε έναν γαλαξία στο φόντο μέσα από τον στρεβλό χώρο και χρόνο ενός πολύ κοντινού γαλαξία που βρίσκεται στο προσκήνιο».

Η γενική θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν προβλέπει ότι το φως μπορεί να καμφθεί γύρω από τεράστια αντικείμενα στο διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι οι γαλαξίες μπορούν να λειτουργήσουν ως τεράστιοι φακοί. Οι δακτύλιοι του Αϊνστάιν είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους αστρονόμους, επειδή αποκαλύπτουν αντικείμενα που διαφορετικά θα κρύβονταν από τη θέα και υποδεικνύουν τη μάζα του ενδιάμεσου γαλαξία - συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κρυμμένης μάζας με τη μορφή σκοτεινής ύλης.

Σε αυτή την περίπτωση, οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ο γαλαξίας στο προσκήνιο περιλαμβάνει περίπου το 11% της σκοτεινής ύλης. Αυτό είναι ένα σχετικά μικρό κλάσμα, δεδομένου ότι η σκοτεινή ύλη πιστεύεται ότι κυριαρχεί στο συνολικό περιεχόμενο μάζας του σύμπαντος.

Το τηλεσκόπιο θα τραβήξει εικόνες αντικειμένων σε απόσταση έως και 10 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, αλλά η τελευταία εικόνα δείχνει ότι η απαράμιλλη ικανότητά του για αιχμηρές παρατηρήσεις αποκαλύπτει νέες δομές και στο κοντινό σύμπαν. Ο γαλαξίας NGC 6505 απέχει περίπου 590 μέτρα έτη φωτός από τη Γη – σε απόσταση αναπνοής από κοσμικούς όρους – και ο ανώνυμος γαλαξίας υποβάθρου απέχει 4,42 δισεκατομμύρια έτη φωτός.

«Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτός ο δακτύλιος παρατηρήθηκε σε έναν πολύ γνωστό γαλαξία, ο οποίος ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1884», δήλωσε η Δρ Valeria Pettorino, επιστήμονας του προγράμματος ESA Euclid. «Ο γαλαξίας είναι γνωστός στους αστρονόμους εδώ και πολύ καιρό. Και όμως αυτό το δαχτυλίδι δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρός είναι ο Ευκλείδης, βρίσκοντας νέα πράγματα ακόμα και σε μέρη που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε καλά».

Κεντρική εικόνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Πηγή: skai.gr

