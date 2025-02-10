Η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας κατηγόρησε την κινεζική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης (AI) DeepSeek ότι συλλέγει προσωπικά στοιχεία «υπέρμετρα» και αμφισβήτησε τις απαντήσεις της εφαρμογής σε ερωτήματα που σχετίζονται με θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι απέστειλε επίσημη ενημέρωση σε κυβερνητικές υπηρεσίες την περασμένη εβδομάδα καλώντας τις να λάβουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

«Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώθηκε ότι τα αρχεία συνομιλιών είναι μεταβιβάσιμα καθώς αυτή περιλαμβάνει μια λειτουργία συλλογής μοτίβων πληκτρολόγησης που μπορούν να αναγνωρίσουν πρόσωπα και να επικοινωνήσουν με τους διακομιστές κινεζικών εταιρών όπως volceapplog.com», ανέφερε η NIS σε χθεσινή της ανακοίνωση.

Κάποια υπουργεία στη Νότια Κορέα έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην εφαρμογή, επικαλούμενα ανησυχίες για την ασφάλεια, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας και της Ταϊβάν που προειδοποίησαν ή και εφάρμοσαν περιορισμούς στο DeepSeek.

Η NIS δήλωσε ότι η DeepSeek δίνει στους διαφημιστές απεριόριστη πρόσβαση στα στοιχεία των χρηστών και αποθηκεύει τα στοιχεία των Νοτιοκορεατών χρηστών σε κινεζικούς σέρβερ.

Με βάση την κινεζική νομοθεσία, η κινεζική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες όταν το ζητήσει, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η DeepSeek δίνει επίσης διαφορετικές απαντήσεις σε πιθανώς ευαίσθητα ερωτήματα σε διαφορετικές γλώσσες, δήλωσε η NIS. Επικαλέστηκε ένα τέτοιο ερώτημα αναφορικά με την προέλευση του κίμτσι –ένα πικάντικο πιάτο που είναι πολύ δημοφιλές στην Νότια Κορέα.

Σε ερώτηση για το κίμτσι στα κορεατικά, η εφαρμογή απάντησε ότι είναι κορεατικό πιάτο, δήλωσε η NIS. Στην ίδια ερώτηση αλλά στα κινεζικά, η εφαρμογή απάντησε ότι το πιάτο προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με την NIS. Οι απαντήσεις επιβεβαιώθηκαν από το Reuters.

Η προέλευση του κίμτσι έχει υπάρξει κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια πηγή προστριβών μεταξύ Νοτιοκορεατών και Κινέζων χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η DeepSeek έχει επίσης κατηγορηθεί ότι λογοκρίνει απαντήσεις σε πολιτικά ερωτήματα όπως την καταστολή στην πλατεία Τιενανμέν το 1989, με την εφαρμογή να απαντά «Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο».

Σε ερώτηση για την κίνηση υπουργείων της Νότιας Κορέας να μπλοκάρουν το DeepSeek, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στις 6 Φεβρουαρίου ότι η κινεζική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλειά τους και τα προστατεύει σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι το Πεκίνο ποτέ δεν θα ζητήσει από κάποια εταιρία ή πρόσωπο να συγκεντρώσει ή να αποθηκεύσει στοιχεία παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.