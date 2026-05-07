Άγνωστη δύναμη μπορεί να κρύβεται πίσω από το «ρήγμα» στη θεωρία του σύμπαντος

Νέα, ακριβέστερη μέτρηση του ρυθμού διαστολής του σύμπαντος δείχνει ότι αυτό επεκτείνεται περίπου 10% ταχύτερα από ό,τι προβλέπει το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο, ενώ η απόκλιση υποδηλώνει ότι ίσως λείπει ένα κρίσιμο στοιχείο από την κατανόηση του σύμπαντος.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι κοσμολόγοι που μελετούν το σύμπαν γνωρίζουν ότι ξεκίνησε με τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) και από τότε διαστέλλεται συνεχώς από ένα και μοναδικό σημείο. Ακόμη και περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, αυτή η διαστολή απομακρύνει αντικείμενα όπως οι γαλαξίες, ολοένα και περισσότερο από εμάς. Οι επιστήμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν τον ρυθμό αυτής της διαστολής, επειδή μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό της ηλικίας του σύμπαντος.

Μια διεθνής συνάντηση ειδικών που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Ελβετία επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα απομακρύνονται ταχύτερα όσο πιο μακριά βρίσκονται. Για παράδειγμα, ένας γαλαξίας σε απόσταση 3 εκατομμυρίων ετών φωτός απομακρύνεται από εμάς με ταχύτητα περίπου 46 μιλίων ανά δευτερόλεπτο, υπολόγισαν οι επιστήμονες. Ένας γαλαξίας σε διπλάσια απόσταση θα απομακρυνόταν με περίπου 90 μίλια το δευτερόλεπτο.

Ο ρυθμός αυτός, που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy and Astrophysics, είναι ο ακριβέστερος που έχει υπολογιστεί μέχρι σήμερα. Είναι επίσης εντυπωσιακά μικρός: αν υπήρχε ένας κενός χώρος στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου και διαστελλόταν με τον ίδιο ρυθμό που διαστέλλεται το σύμπαν, θα χρειάζονταν πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια για να αυξηθεί κατά μόλις ένα εκατοστό, δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Caroline Huang, αστροφυσικός στο Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Ο νέος υπολογισμός έχει θέσει υπό αμφισβήτηση μια βασική επιστημονική θεωρία. Ο ρυθμός διαστολής του σύμπαντος φαίνεται να είναι περίπου 10% ταχύτερος από αυτόν που προβλέπει το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο, δηλαδή η βασική θεωρία μας για το πώς λειτουργεί το σύμπαν.

Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα λείπει κάτι από το πρότυπο μοντέλο ή ότι υπάρχει μια δύναμη που δεν κατανοούμε πλήρως, δήλωσε ο Stefano Casertano, αστροφυσικός στο Space Telescope Science Institute στη Βαλτιμόρη και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. Η σκοτεινή ύλη, η αόρατη «κοσμική κόλλα» που συγκρατεί τους γαλαξίες, και η σκοτεινή ενέργεια, που τους ωθεί να απομακρύνονται, θεωρούνται δύο πιθανοί παράγοντες.

Η απόκλιση αυτή εγείρει επίσης ερωτήματα για όσα πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες σχετικά με το τέλος του σύμπαντος.

Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία, το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται μέχρι να επέλθει ο λεγόμενος «θερμικός θάνατος» (heat death): τα άστρα θα εξαντλήσουν τα καύσιμά τους και θα σβήσουν έπειτα από περίπου 100 τρισεκατομμύρια χρόνια, αφήνοντας τα πάντα ψυχρά και σκοτεινά, όπως ανέφερε ένας ακόμη από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Dillon Brout από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

«Τώρα όμως που γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα “ρήγμα” στη θεωρία μας για το τι διέπει το σύμπαν στις μεγαλύτερες κλίμακες, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε καμία ασφαλή πρόβλεψη για τη μοίρα του», δήλωσε ο Brout. «Είναι κάτι που και με κρατά ξύπνιο τα βράδια και με κάνει να σηκώνομαι το πρωί».



