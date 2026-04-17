Μια παρατήρηση από το SPHEREx της NASA (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) αποκαλύπτει τις χημικές υπογραφές πάγου νερού (που απεικονίζεται με έντονο μπλε) και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (πορτοκαλί) στην περιοχή Cygnus X, μία από τις πιο ενεργές και ταραχώδεις περιοχές γέννησης άστρων στον Γαλαξία μας. Η εικόνα δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15 Απριλίου 2026, μαζί με μελέτη που περιγράφει την παρατήρηση.

Ένας από τους βασικούς στόχους του SPHEREx είναι η χαρτογράφηση των χημικών υπογραφών διαφόρων τύπων διαστρικού πάγου. Αυτός ο πάγος περιλαμβάνει μόρια όπως νερό, διοξείδιο του άνθρακα και μονοξείδιο του άνθρακα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη χημεία που επιτρέπει την ανάπτυξη της ζωής. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτά τα αποθέματα πάγου, τα οποία είναι προσκολλημένα στις επιφάνειες μικροσκοπικών κόκκων σκόνης, αποτελούν το σημείο όπου σχηματίζεται και αποθηκεύεται το μεγαλύτερο μέρος του νερού στο σύμπαν. Το νερό στους ωκεανούς της Γης, καθώς και οι πάγοι στους κομήτες και σε άλλους πλανήτες και δορυφόρους του γαλαξία μας, προέρχονται από αυτές τις περιοχές.

Το SPHEREx εκτοξεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2025 και διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να παρατηρεί τον ουρανό σε 102 «χρώματα», καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό μήκος κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτές οι παρατηρήσεις προσφέρουν ξεχωριστές πληροφορίες για γαλαξίες, άστρα, περιοχές σχηματισμού πλανητών και άλλα κοσμικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

