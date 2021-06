Νέες φωτογραφίες από τη συναρμολόγηση του Space Launch System (SLS) megarocket, του πιο ισχυρού διαστημόπλοιου που κατασκευάστηκε από τη δεκαετία του 1960, έδωσε η NASA.

Ο πύραυλος συναρμολογήθηκε την Παρασκευή στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα. Πρόκειται για ένα νέο τύπο πυραύλων με σκοπό την μεταφορά αστροναυτών στο φεγγάρι και στην συνέχεια στον Άρη.

Το πρώτο ταξίδι του νέου διαστημόπλοιου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021, σε μια σειρά αποστολών με σκοπό να στείλουν και πάλι πλήρωμα στο φεγγάρι, για πρώτη φορά από το 1972.

The @NASA_SLS #Artemis I core stage has been lowered down onto the mobile launcher in High Bay 3 of the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Teams are continuing work to secure the core stage to the solid rocket boosters for @nasaartemis I. pic.twitter.com/cINDCwDP7V