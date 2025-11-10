Apple: Καθυστερεί την επόμενη έκδοση του iPhone Air

Στον «αέρα» το iPhone Air. Η Apple θα καθυστερήσει την επόμενη έκδοση του συγκεκριμένου κινητού, εν μέσω χαμηλότερων του αναμενομένου πωλήσεων του σημερινού μοντέλου. Έτσι, η επόμενη γενιά δεν θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026, ανέφερε τη Δευτέρα το Information, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το σημερινό iPhone Air είναι το πιο λεπτό που έγινε ποτέ, με οθόνη 6,5 ιντσών, Ceramic Shield μπροστά και πίσω, Chip A19 Pro, σύστημα κάμερας 48MP και μπροστινή κάμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.