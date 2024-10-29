Όσο περισσότερο δημοφιλής γίνεται η εφαρμογή του TikTok τόσο πλουσιότερος γίνεται ο συνιδρυτής της μητρικής του εταιρείας, της ByteDance, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα μια λίστα πλουσίων, που δημιούργησε το Hurun Research Institute, η περιουσία του Zhang Yiming υπολογίζεται στα 49,3 δισεκατομμύρια δολάρια (45,7 δισ. ευρώ) για φέτος, παρουσιάζοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με το 2023.

Ο 41χρονος παραιτήθηκε από τον ρόλο του ως επικεφαλής της εταιρείας το 2021, αλλά θεωρείται ότι κατέχει περίπου το 20%.

Το TikTok έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, παρά τις έντονες ανησυχίες σε ορισμένες χώρες σχετικά με τους δεσμούς του με το κινεζικό κράτος.

Ενώ και οι δύο εταιρείες επιμένουν ότι είναι ανεξάρτητες από την κινεζική κυβέρνηση, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να απαγορεύσουν το TikTok τον Ιανουάριο του 2025, εκτός εάν το πουλήσει η ByteDance.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε αυτή την έντονη πίεση στις ΗΠΑ, τα κέρδη της ByteDance παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 60% πέρυσι, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο της προσωπικής περιουσίας του Zhang Yiming.

«Ο Zhang Yiming είναι ο 18ος νέος Νούμερο Ένα που είχαμε στην Κίνα μέσα σε μόλις 26 χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής του Hurun Rupert Hoogewerf.

«Οι ΗΠΑ, συγκριτικά, έχουν μόνο τέσσερις Νούμερο Ένα: Μπιλ Γκέιτς, Γουόρεν Μπάφετ, Τζεφ Μπέζος και Έλον Μασκ. Αυτό αποτελεί ένδειξη του δυναμισμού της κινεζικής οικονομίας».

Ο χώρος της τεχνολογίας συνοδεύεται από καλή τύχη;

Ο κ. Zhang δεν είναι ο μόνος εκπρόσωπος του τεράστιου τεχνολογικού τομέα της Κίνας στη λίστα.

Ο Pony Ma, επικεφαλής του τεχνολογικού ομίλου Tencent, είναι τρίτος στη λίστα με εκτιμώμενο προσωπικό πλούτο που ανέρχεται σε 53,4 δισ. ευρώ.

Αλλά η τύχη τους δεν εξηγείται μόνο από τις επιτυχίες των εταιρειών τους - οι ανταγωνιστές τους έχουν λιγότερα κέρδη σε ένα έτος κατά το οποίο η οικονομία της Κίνας έχει εκτοξευθεί.

Στην πραγματικότητα, μόνο περίπου το 30% των ατόμων στη λίστα είχαν αύξηση στην καθαρή τους θέση - οι υπόλοιποι σημείωσαν πτώση.

«Η λίστα Hurun China Rich List συρρικνώθηκε για άνευ προηγουμένου τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς η οικονομία και τα χρηματιστήρια της Κίνας είχαν μια δύσκολη χρονιά», δήλωσε ο κ. Hoogewerf.

«Ο αριθμός των ατόμων στη λίστα μειώθηκε κατά 12% το περασμένο έτος σε λίγο λιγότερο από 1100 άτομα και 25% από το υψηλό σημείο του 2021».

Είπε ότι τα στοιχεία έδειξαν ότι ήταν μια καλή χρονιά για κατασκευαστές smartphone όπως η Xiaomi.

«Οι κατασκευαστές ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών λιθίου και EV είχαν μια δύσκολη χρονιά, καθώς ο ανταγωνισμός εντάθηκε, οδηγώντας σε υπερβολή και η απειλή των δασμών ενίσχυσε τις αβεβαιότητες», είπε.

«Οι κατασκευαστές ηλιακών πάνελ είδαν τον πλούτο τους να μειώνεται έως και 80% από την κορύφωση του 2021, ενώ οι κατασκευαστές μπαταριών και ηλεκτρικών ειδών μειώθηκαν κατά μισό και ένα τέταρτο αντίστοιχα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.