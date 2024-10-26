ISS: Στο νοσοκομείο αστροναύτης που επέστρεψε στη Γη μετά από 8 μήνες

Ένας Αμερικανός αστροναύτης νοσηλεύεται, μετά την επιστροφή του στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν οκτώ μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αστροναύτη, ούτε τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε στο νοσοκομείο, επικαλούμενη το «ιατρικό απόρρητο».

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν από τους τρεις Αμερικανούς της αποστολής Crew-8 της SpaceX. Οι Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ και Τζάνετ Επς επέστρεψαν στη Γη τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή με ένα διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, αφού πέρασαν 232 ημέρες στον ISS. Μέλος της αποστολής ήταν και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντρ Γκεμπένκιν.

Μετά την προσθαλάσσωση του πυραύλου στα ανοιχτά της Φλόριντα, η NASA ανέφερε ότι ένας αστροναύτης αντιμετώπισε «ιατρικό πρόβλημα». Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Πενσακόλα, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και οι τρεις πήραν εξιτήριο και έχουν ήδη φτάσει στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον, στο Χιούστον του Τέξας. Ο μοναδικός αστροναύτης που παρέμεινε για νοσηλεία είναι «σε σταθερή κατάσταση και υπό παρακολούθηση, για προληπτικούς λόγους» ανέφερε η NASA.

