Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν τα μεγάλα όπλα σχετικά με τον χειρισμό εκλογικού περιεχομένου από το TikTok.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη επίσημη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα διαχειρίζεται τους κινδύνους για τις εκλογές, ιδίως στη Ρουμανία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαγάγει τρίωρη συζήτηση για το TikTok, το X και τις εκλογές αργότερα.

Εικάζεται ότι έγινε παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες από το TikTok, ύστερα από τις κατηγορίες των ρουμανικών αρχών για «παρατυπίες» στην πλατφόρμα του, μετά τη νίκη-σοκ του υπερεθνικιστή, φιλορώσου υποψηφίου Călin Georgescu στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας στα τέλη Νοεμβρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε αργότερα τις εκλογές.

«Μετά από σοβαρές ενδείξεις ότι ξένοι παράγοντες παρενέβησαν στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας χρησιμοποιώντας το TikTok, τώρα ερευνούμε διεξοδικά εάν η πλατφόρμα του TikTok παραβίασε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, αποτυγχάνοντας να αντιμετωπίσει τέτοιους κινδύνους», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen. Πρόκειται για σπάνιο δημόσιο σχόλιο από την επικεφαλής της ΕΕ για μια τέτοια έρευνα.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει ειδικά τα συστήματα προτάσεων που κάνει το TikTok για «συντονισμένη μη αυθεντική χειραγώγηση ή αυτοματοποιημένη εκμετάλλευση της υπηρεσίας», καθώς και τις πολιτικές της πλατφόρμας για τις πολιτικές διαφημίσεις και το επί πληρωμή πολιτικό περιεχόμενο, ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωση.

Έρευνες από τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς έχουν δείξει ότι οι καμπάνιες με στόχο την άσκηση επιρροής και τα "μποτάκια" (bots) που υποστηρίζουν τον Georgescu στην εφαρμογή δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά.

Τι λέει το Tik Tok

Το TikTok αρνήθηκε ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τον κίνδυνο. «Έχουμε διασφαλίσει την ακεραιότητα της πλατφόρμας μας σε περισσότερες από 150 εκλογικές διαδικασίες παγκοσμίως και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προληπτικά αυτές τις προκλήσεις που επηρεάζουν ολόκληρο τον κλάδο. Το TikTok έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτενή πληροφόρηση σχετικά με αυτές τις προσπάθειες, ενώ έχουμε παρουσιάσει δημόσια και με διαφάνεια όλες τις αποτελεσματικές μας δράσεις.

Δεν αποδεχόμαστε πληρωμένες πολιτικές διαφημίσεις, αφαιρούμε προληπτικά περιεχόμενο που παραβιάζει τις πολιτικές μας για την παραπληροφόρηση, την παρενόχληση και τη ρητορική μίσους και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με τις τοπικές και εθνικές αρχές, ώστε να διευθετήσουμε αιτήματα και να συζητήσουμε προβληματισμούς.»

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή διέταξε το TikTok να διατηρήσει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση εκλογικού κινδύνου για τέσσερις μήνες, από τις 24 Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα έδωσε, επίσης, απάντηση σε επίσημες ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές στις 16 Δεκεμβρίου.

Αυτή είναι η τρίτη έρευνα του TikTok. Το ένα παραμένει ανοιχτό, ενώ το άλλο έκλεισε αφού η πλατφόρμα ανέλαβε δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής.

