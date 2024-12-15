Η Κέιτ Μπους συμμετέχει στην εκστρατεία κατά της χρήσης από την ΤΝ έργων καλλιτεχνών

Η Κέιτ Μπους κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες από τη χρήση από την Τεχνητή Νοημοσύνη των έργων τους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από εκπροσώπους των δημιουργικών κλάδων και της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος.

Η τραγουδίστρια και συνθέτρια έχει συνυπογράψει μαζί με τους ηθοποιούς Τζούλιαν Μουρ, Κέβιν Μπέικον, Στίβεν Φράι και τον Τομ Γιορκ των Radiohead έκκληση, που τώρα υποστηρίζεται από περισσότερους από 36.000 καλλιτέχνες η οποία δηλώνει ότι «η χρήση δημιουργικών έργων χωρίς άδεια για εκπαίδευση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σημαντική, άδικη απειλή στο βιοπορισμό των ανθρώπων πίσω από αυτά τα έργα, και δεν πρέπει να είναι επιτρέπεται».

Η παρέμβασή της έγινε, όταν ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ υποστήριξε τις εκκλήσεις για νόμους για να σταματήσει η μαζική κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων από εταιρείες παραγωγής Tεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία «θα μπορούσε απλώς να κυριαρχήσει».

Η Μπους, όπως και όσοι υπογράφουν την έκκληση προτρέπουν τους υπουργούς και τις αρχές να προχωρήσουν σε αποφάσεις για πιο σημαντική και αυστηρή προστασία των καλλιτεχνών από την ανήθικη και παράνομη χρήση του έργου τους.

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πιθανότατα θα κοστίσει σημαντικά στη μουσική βιομηχανία. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι θα χάσει σχεδόν το 1/4 των εσόδων της εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η έκθεση που διεξήχθη από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εταιρειών Συγγραφέων και Συνθετών (CISAC), διαπίστωσε ότι αυτός ο αντίκτυπος θα εξαπλωθεί αδιαμφισβήτητα και επ' αόριστον, εκτός εάν παρέμβουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

