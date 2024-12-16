Τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τον πλανήτη Γη, με μια πανδημία, η οποία οδήγησε σε lockdown, ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές χωρίς προηγούμενο. Όλα αυτά έχουν κάνει πολύ κόσμο να αναρωτιέται εάν είναι καιρός πια να βρουν οι άνθρωποι ένα νέο μέρος για να ζήσουν, αναφέροντας ακόμα και το φεγγάρι ή τον Άρη.

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά που δεν γνωρίζουμε για την ικανότητά μας να επιβιώσουμε και να ευδοκιμήσουμε στο διάστημα - συμπεριλαμβανομένου του αν μπορούμε να αναπαραχθούμε. Σύμφωνα με το CNN, oι επιστήμονες τώρα ελπίζουν πως το καταψυγμένο σπέρμα ποντικού, που φυλάσσεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σε ένα κουτί προστατευμένο από την ακτινοβολία, θα μπορούσε να βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την ικανότητα των θηλαστικών να αναπαράγονται εκτός Γης.

Γονιμοποίηση τρωκτικών στο διάστημα

Όταν τα δείγματα επιστρέψουν στη γη το επόμενο έτος, ο Teruhiko Wakayama, καθηγητής στο Κέντρο Προηγμένης Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Yamanashi, θα τα μελετήσει για να προσδιορίσει τον αντίκτυπο του διαστημικού περιβάλλοντος και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία υγιών απογόνων.

Πίσω στο εργαστήριό του στην Ιαπωνία, ο Wakayama αναπτύσσει μια συσκευή που θα επιτρέπει στους αστροναύτες να διεξάγουν εξωσωματική γονιμοποίηση τρωκτικών (IVF) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά, τα πειράματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διάσωση της ανθρωπότητας, αναφέρει ο ίδιος.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για την ασφαλή και μόνιμη διατήρηση των γενετικών πόρων της Γης κάπου στο διάστημα –είτε στο φεγγάρι είτε αλλού– έτσι ώστε η ζωή να μπορεί να αναβιώσει ακόμα κι αν η Γη αντιμετωπίσει μία ολοκληρωτική καταστροφή», λέει στο CNN.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, μπορεί να ακούγεται σαν να βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά ο Wakayama έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει τα όρια με τις αναπαραγωγικές του μελέτες. Το 1997, αυτός και ένας άλλος ακαδημαϊκός ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο που χρησιμοποίησαν για να κλωνοποιήσουν το πρώτο ποντίκι στον κόσμο από ενήλικα κύτταρα.

Ήταν επικεφαλής σε μια μελέτη για την ανάπτυξη εμβρύων ποντικών στο διάστημα – κάτι που προηγουμένως είχε γίνει μόνο με πλάσματα όπως τα αμφίβια και τα ψάρια. Και αυτός και η ομάδα του πρωτοστάτησαν σε μια μέθοδο λυοφιλοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή σπέρματος ποντικιού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου φυλάσσονταν σε καταψύκτη για έως και έξι χρόνια. Μάλιστα, όταν τα δείγματα επέστρεψαν στη Γη, οι ερευνητές μπόρεσαν να δημιουργήσουν υγιή ποντικάκια.

Από αυτή τη μελέτη, προσδιόρισαν ότι το λυοφιλοποιημένο σπέρμα θα μπορούσε να παραμείνει βιώσιμο για 200 χρόνια στο διάστημα. Αν και αυτό είναι εντυπωσιακό, ο Wakayama λέει ότι «δεν είναι καθόλου αρκετό για το μέλλον μας». Με τα τελευταία διαστημικά του δείγματα, χρησιμοποιεί μια νέα συσκευή για να προστατεύσει το σπέρμα που είναι αποθηκευμένο σε θερμοκρασία δωματίου, από την ακτινοβολία και να δει αν είναι δυνατόν να αποθηκεύονται τα δείγματα στο διάστημα επ' αόριστον.

Από τα «Chix in Space» στις κατσαρίδες

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες εκτοξεύουν γήινα πλάσματα στο διάστημα για να μελετήσουν πώς η μικροβαρύτητα και η κοσμική ακτινοβολία επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες - συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής.

Το 1989, για παράδειγμα, 32 γονιμοποιημένα αυγά κοτόπουλου στάλθηκαν σε τροχιά για να μελετηθεί πώς θα αναπτυχθούν χωρίς βαρύτητα, σε ένα πείραμα που χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική αλυσίδα φαστ φουντ KFC με το παρατσούκλι «Chix in Space» (κοτόπουλα στο Διάστημα).

Τα μικρά που γεννήθηκαν στο Διαστημικό Λεωφορείο Endeavor το 1992 έγιναν τα πρώτα σπονδυλωτά που πέρασαν τις πρώτες μέρες της ζωής τους στο διάστημα.

Και το 2007, μια κατσαρίδα με το όνομα Nadezhda (που σημαίνει Ελπίδα στα ρωσικά) γέννησε 33 απογόνους που συνελήφθησαν σε τροχιά. Όλα, ήταν ως επί το πλείστον φυσιολογικά, εκτός από τους ασυνήθιστα σκούρους εξωσκελετούς.

«Έχουμε δει ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες φάσεις του αναπαραγωγικού κύκλου μπορούν να συμβούν στο διάστημα, τουλάχιστον σε ένα ή δύο είδη, όχι πάντα με απόλυτη επιτυχία», δήλωσε η Virginia Wotring, καθηγήτρια στο International Space University, ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.

Γενετικές ανωμαλίες

Στα τέλη του 2026, το πρόγραμμα Artemis υπό την ηγεσία της NASA θα στείλει αστροναύτες στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972, όπου ελπίζει να αναπτύξει μια συνεχή παρουσία. Και αν οι προβλέψεις του ιδρυτή της SpaceX, Έλον Μασκ, είναι ακριβείς, η πρώτη αποστολή με πλήρωμα στον Άρη θα μπορούσε να είναι καθ'οδόν τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι τα διαστημικά ταξίδια μπορούν να προκαλέσουν χάος στο ανθρώπινο σώμα. Η κοσμική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις στο DNA που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου και προκαλούν άλλες παθήσεις. Η μικροβαρύτητα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όρασης, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και απώλεια μυών και οστών.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πιο άμεσες ανησυχίες από την αναπαραγωγή, λέει η Wotring. «Υπάρχουν άλλες πληροφορίες που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να φροντίσουμε τους αστροναύτες που στέλνουμε στο διάστημα τώρα», σημειώνει και προσθέτει: «Αυτό πρέπει να έχει προτεραιότητα».

Ωστόσο, ο Wakayama πιστεύει ότι το έργο του θα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο στο διάστημα. Το κατεστραμμένο DNA στο σπέρμα και στα ωάρια, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μεταδώσει γενετικές ανωμαλίες στην επόμενη γενιά, λέει.

Και χωρίς την κατευθυντική έλξη της βαρύτητας, ένα γονιμοποιημένο έμβρυο μπορεί να μην είναι σε θέση να αναπτυχθεί σωστά.

«Στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, οι άνθρωποι ζουν σε άλλους πλανήτες και γεννιούνται μωρά, αλλά δεν ξέρουμε καν αν αυτό είναι ακόμα δυνατό», αναφέρει.

Ελπίζει τα πειράματά του να βοηθήσουν να ρίξουν φως στο αν οι άνθρωποι μπορούν να αναπαραχθούν και να αναπτυχθούν κανονικά στο σκληρό περιβάλλον του διαστήματος.

«Αν μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, θα μας καθησυχάσει», λέει ο επιστήμονας. «Και αν δεν πετύχει, πρέπει να καταλάβουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση».

