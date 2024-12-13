The Witcher IV: Επικό το πρώτο εξάλεπτο trailer της CD Project

Μια μεγάλη (ευχάριστη) έκπληξη περίμενε όσους παρακολούθησαν τα The Game Awards 2024, καθώς η πολωνική CD Projekt RED παρουσίασε το πρώτο trailer του πολυαναμενόμενου The Witcher 4.

Το άκρως χορταστικό, εξάλεπτο, trailer του single-player open-world RPG είναι από μόνο του μια μικρή ιστορία, με τη Σίρι πρωταγωνίστρια στη θέση του Γκέραλτ.

Στο επικό trailer βλέπουμε τη Σίρι να λύνει μια «κατάρα» που ταλαιπωρεί ένα χωριό, αλλά η εξέλιξη δεν είναι η αναμενόμενη...

To The Witcher 4 αναπτύσσεται αυτή τη φορά με τη μηχανή γραφικών Unreal Engine 5 και όχι με τη μηχανή της πολωνικής ομάδας REDengine, ωστόσο το trailer δεν παρουσιάζει τα in game γραφικά, καθότι είναι ένα prerendered ντέμο.

Το νέο RPG αναμένεται να κυκλοφορήσει σε Windows, Sony Playstation 5 και XBOX Series X, αλλά είναι άγνωστο πότε.

Το 2022 η CD Projekt RED είχε ανακοινώσει πως εργάζεται πάνω στον νέο τίτλο του Witcher με την κωδική ονομασία Project Polaris.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.