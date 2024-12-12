Χριστούγεννα: «Χρυσή» εποχή για τους κυβερνοεγκληματίες

Χρυσή εποχή για τους κυβερνοεγκληματίες αποτελεί η περίοδος των Χριστουγέννων σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τη βιασύνη και τον ενθουσιασμό των καταναλωτών για να εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα. Από ψεύτικες δωροκάρτες έως απάτες φιλανθρωπικών οργανώσεων, η περίοδος των γιορτών κρύβει κινδύνους, που απαιτούν προσοχή και ενημέρωση.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αύξηση των ηλεκτρονικών απατών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, όπως για παράδειγμα η αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές ψωνίζουν online, δίνοντας στους απατεώνες μεγαλύτερη πρόσβαση σε πιθανά θύματα.

Επίσης, οι προσφορές, που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές, συχνά χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν τα θύματα, οι καλές προθέσεις των καταναλωτών για φιλανθρωπίες και δωρεές γίνονται στόχος ψεύτικων φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ το άγχος και η βιασύνη των γιορτών κάνουν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει η ESET, ανάμεσα στις δέκα απάτες, που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την εορταστική περίοδο, είναι οι ψεύτικες δωροκάρτες. Οι απατεώνες πωλούν πλαστές ή κλεμμένες δωροκάρτες σε δελεαστικές τιμές ή τις παρουσιάζουν ως “βραβείο” για να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες. Έτερη παγίδα αφορά τις ψεύτικες ιστοσελίδες, που μιμούμενες δημοφιλή ηλεκτρονικά καταστήματα, κλέβουν οικονομικά και προσωπικά δεδομένα, αλλά και οι διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υπόσχονται προϊόντα σε εξωφρενικά χαμηλές τιμές, αλλά μετά την πληρωμή το προϊόν δεν παραδίδεται ποτέ.

Κακόβουλες ηλεκτρονικές κάρτες

Άλλη μια μορφή δημοφιλούς ψηφιακής απάτης την περίοδο των εορτών είναι οι ψηφιακές ευχετήριες κάρτες, οι οποίες μπορούν να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, που βάζει σε κίνδυνο τη συσκευή σας, αλλά και οι τηλεφωνικές απάτες, όπου απατεώνες, που υποδύονται εκπροσώπους εταιρειών, ζητούν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου.

Ακόμη μία παγίδα κυβερνοασφάλειας είναι οι ψεύτικες ειδοποιήσεις αποστολής μέσω μηνυμάτων, που ζητούν επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων για παράδοση προϊόντων, αλλά και οι ψεύτικοι διαγωνισμοί, οι οποίοι απαιτούν την καταχώριση προσωπικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για απάτες, όπως και οι ψεύτικες φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπου απατεώνες δημιουργούν ιστοσελίδες, που μοιάζουν νόμιμες, για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους καταναλωτές.

Πώς να προστατευθείτε

Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η ESET συνιστά στους καταναλωτές:

Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Ελέγξτε την αυθεντικότητα των ιστοσελίδων πριν πραγματοποιήσετε αγορές.

Μην αποκαλύπτετε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε άγνωστους αποστολείς.

Πραγματοποιήστε πληρωμές με πιστωτική κάρτα για επιπλέον προστασία.

Ενημερώστε τακτικά τις συσκευές και εγκαταστήστε λογισμικό ασφαλείας.

Αν υποψιάζεστε ότι έχετε πέσει θύμα απάτης:

Ενημερώστε άμεσα την τράπεζά σας και ακυρώστε τις κάρτες σας.

Αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης.

Αναφέρετε την απάτη στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία για ενδεχόμενη έρευνα.

