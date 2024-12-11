Ερευνητές ανακάλυψαν ότι το «Κόναν το βακτήριο», ένα από τα πιο ανθεκτικά βακτήρια στον πλανήτη, μπορεί να αντέξει ακτινοβολία που είναι 28.000 φορές ισχυρότερη από αυτήν που θα μπορούσε να αντέξει ο άνθρωπος.

Ο οργανισμός, που επιστημονικά ονομάζεται Deinococcus radiodurans, απέκτησε το παρατσούκλι αυτό λόγω της εξαιρετικής αντοχής του. Εδώ και καιρό, οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει την ανθεκτικότητά του και τώρα ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Northwestern και το Uniformed Services University (USU) προσπάθησαν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντέχει στην ακτινοβολία. Σύμφωνα με το Interesting Engineering, δημιούργησαν ένα νέο αντιοξειδωτικό, το MDP, εμπνευσμένο από τις μοναδικές δυνατότητες του βακτηρίου. Ανακάλυψαν ότι το MDP σχηματίζει ένα ξεχωριστό σύμπλεγμα από μαγγάνιο, φωσφορικά άλατα και ένα μικρό πεπτίδιο.

Αυτό σημαίνει ότι το Deinococcus radiodurans μπορεί να αντέξει έως και 140.000 γκρέι (μονάδα μέτρησης ακτινοβολίας), ποσότητα 28.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται για να σκοτώσει έναν άνθρωπο.

«Αυτό το σύμπλεγμα λειτουργεί ως εξαιρετική προστασία ενάντια στην ακτινοβολία», δήλωσε ο Hoffman, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι τα ιόντα μαγγανίου και τα φωσφορικά άλατα μαζί δημιουργούν ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, αλλά η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται είναι μια σημαντική ανακάλυψη», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.