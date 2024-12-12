Ενδιαφέροντα στοιχεία για το TikTok αναδεικνύει έρευνα της Greenly, που αναφέρει πως το αποτύπωμα του άνθρακα που έχει η δημοφιλής πλατφόρμα, είναι μεγαλύτερο και από αυτό της Ελλάδας!

Ο μέσος όρος που περνάει ένας χρήστης στο TikTok, σύμφωνα με τα στοιχεία, παράγει αέρια θερμοκηπίου που ισοδυναμούν με την οδήγηση επιπλέον 123 χιλιομέτρων με βενζινοκίνητο αυτοκίνητο κάθε χρόνο.

Οι εκτιμήσεις της Greenly -μιας εταιρείας λογισμικού με έδρα το Παρίσι- υπολογίζουν τις εκπομπές του TikTok το 2023 στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία σε περίπου 7,6 εκατ. μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), που είναι υψηλότερες απ' ότι έχουν X και Snapchat.

Το TikTok έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως και τα ευρήματα δείχνουν πως το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα είναι πάνω από αυτό του Instagram - παρόλο που το Instagram έχει σχεδόν διπλάσια βάση χρηστών από το TikTok. Ο λόγος είναι πως ο μέσος χρήστης του Instagram ξοδεύει 30,6 λεπτά στην εφαρμογή την ημέρα, ενώ το σκρολάρισμα στο TikTok φτάνει τα 45,5 λεπτά.

Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Greenly, Αλέξις Νόρμαντ: «Ολόκληρος ο αλγόριθμος βασίζεται στη μαζικοποίηση των βίντεο». «Ο εθισμός έχει επίσης συνέπειες όσον αφορά την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους να δημιουργούν όλο και περισσότερο (αποτύπωμα άνθρακα) σε ατομική βάση», σημειώνει.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αποτελούν μόλις το 15% της παγκόσμιας βάσης χρηστών του TikTok, το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα της πλατφόρμας είναι πιθανότατα περίπου 50 εκατ. μετρικοί τόνοι CO2e. Και δεδομένου ότι αυτοί οι υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν άλλες μικρότερες πηγές εκπομπών του TikTok, όπως οι εκπομπές που σχετίζονται με τους χώρους γραφείων, για παράδειγμα, εκτιμάται πως το πραγματικό αποτύπωμα στο περιβάλλον είναι μεγαλύτερο.

Η σύγκριση με την Ελλάδα

Η Guardian μάλιστα συγκρίνει την περίπτωση του TikTok με αυτό της Ελλάδας, λέγοντας πως στη χώρα μας, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Ελλάδας για το 2023 ήταν 51,67 εκατ. μετρικοί τόνοι CO2e.

Οι χρήστες του TikTok έχουν επίσης τις δεύτερες υψηλότερες εκπομπές ανά λεπτό χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την ανάλυση της Greenly, αμέσως μετά το YouTube.

Για παράδειγμα, ένα λεπτό στο TikTok θα κάψει 2,921 γραμμάρια CO2e, κατά μέσο όρο, ενώ ένα λεπτό στο YouTube θα κάψει 2,923 γραμμάρια. Αντίστοιχα, ένα λεπτό στο Instagram καίει 2,912 γραμμάρια.

Και για άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αναφερθεί επίσης υψηλές εκπομπές, ωστόσο, έχουν κάνει δεσμεύσεις για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τους με καθαρή ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.