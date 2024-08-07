Θα πληρώνατε 200.000 ευρώ για να επιστρέψετε από τον «Κάτω Κόσμο»; 

Η ώρα της κρίσης είναι κάτι που φοβόμαστε όλοι, αλλά σύμφωνα με μια γερμανική start-up δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η Tomorrow Bio υπόσχεται στους πελάτες της να τους παγώσει μετά θάνατον, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αναγεννηθούν, όταν η τεχνολογία του μέλλοντος φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Παρά την αποστομωτική τιμή των 197.460 ευρώ, που κοστίζει το να παγώσει ολόκληρο το σώμα μετά τον θάνατο ή 73.170 ευρώ αν κάποιος θέλει να παγώσει μόνο τον εγκέφαλο του, το πρώτο εργαστήριο κρυοσυντήρησης στην Ευρώπη έχει ήδη αποδειχθεί δημοφιλές.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2020 και ισχυρίζεται ότι έχει ήδη παγώσει 6 ανθρώπους και 5 κατοικίδια, με 650 μέλη να περιμένουν τη σειρά τους για να τους ακολουθήσουν.

Ο Fernando Azevedo Pinheiro, ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας δήλωσε στη MailOnline: «Προσωπικά πιστεύω ότι όσο ζω, και τώρα είμαι 40 χρονών, θα γίνουμε μάρτυρες της ασφαλούς κρυοσυντήρησης και αναγέννησης περίπλοκων οργανισμών».

Τι είναι η κρυογονική συντήρηση

Η κρυογονική συντήρηση περιλαμβάνει την κατάψυξη κάποιου που έχει πεθάνει πρόσφατα με τρόπο που να τον διατηρεί στο μέλλον.

Ψύχοντας το σώμα στους -198°C, οι υποστηρικτές της κρυογονικής διατήρησης στοχεύουν να επαναφέρουν το σώμα σε στάση όπως ακριβώς ήταν τη στιγμή του θανάτου.

