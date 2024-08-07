Θα πληρώνατε 200.000 ευρώ για να επιστρέψετε από τον «Κάτω Κόσμο»; 

Η ώρα της κρίσης είναι κάτι που φοβόμαστε όλοι, αλλά σύμφωνα με μια γερμανική start-up δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
Η Tomorrow Bio υπόσχεται στους πελάτες της να τους παγώσει μετά θάνατον, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αναγεννηθούν, όταν η τεχνολογία του μέλλοντος φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Παρά την αποστομωτική τιμή των 197.460 ευρώ, που κοστίζει το να παγώσει ολόκληρο το σώμα μετά τον θάνατο ή 73.170 ευρώ αν κάποιος θέλει να παγώσει μόνο τον εγκέφαλο του, το πρώτο εργαστήριο κρυοσυντήρησης στην Ευρώπη έχει ήδη αποδειχθεί δημοφιλές.
Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2020 και ισχυρίζεται ότι έχει ήδη παγώσει 6 ανθρώπους και 5 κατοικίδια, με 650 μέλη να περιμένουν τη σειρά τους για να τους ακολουθήσουν.
Ο Fernando Azevedo Pinheiro, ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας δήλωσε στη MailOnline: «Προσωπικά πιστεύω ότι όσο ζω, και τώρα είμαι 40 χρονών, θα γίνουμε μάρτυρες της ασφαλούς κρυοσυντήρησης και αναγέννησης περίπλοκων οργανισμών».
Τι είναι η κρυογονική συντήρηση
Η κρυογονική συντήρηση περιλαμβάνει την κατάψυξη κάποιου που έχει πεθάνει πρόσφατα με τρόπο που να τον διατηρεί στο μέλλον.
Ψύχοντας το σώμα στους -198°C, οι υποστηρικτές της κρυογονικής διατήρησης στοχεύουν να επαναφέρουν το σώμα σε στάση όπως ακριβώς ήταν τη στιγμή του θανάτου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.