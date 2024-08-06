NASA: Επιστήμονες σχεδιάζουν να συντηρήσουν είδη ζώων σε αποθήκες στο φεγγάρι 

Τη διάσωση ειδών της Γης με την τοποθέτηση τους σε κρυογονική βιοαποθήκη στο φεγγάρι σχεδιάζει μια ομάδα επιστημόνων, σύμφωνα με το CNN.

Ειδικότερα, με πρόθεση να διαφυλάξουν την ύπαρξη ειδών σε περίπτωση καταστροφής της Γης, επιστήμονες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κρατήρες, που βρίσκονται μόνιμα σε σκιά και άρα είναι αρκετά παγωμένοι, ώστε να επιτρέπουν την κρυογονική διατήρηση βιολογικών υλικών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρισμός ή υγρό νιτρογόνο.

Σύμφωνα με τη μελέτη ομάδας επιστημόνων στο Smithsonian, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό BioScience, επιτεύχθηκε κρυοσυντήρηση δειγμάτων δέρματος από ένα ψάρι και με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την επιτυχή αυτή προσπάθεια, περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας μιας βιοαποθήκης, που θα συντηρήσει δείγματα και άλλων ειδών.

«Αρχικά, μια σεληνιακή βιοαποθήκη στοχεύει στην προστασία των ειδών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο στη Γη σήμερα, αλλά ο απώτερος στόχος μας θα ήταν να κρυοσυντηρήσουμε τα περισσότερα είδη στη Γη», δήλωσε η Mary Hagedorn, ερευνήτρια κρυοβιολόγος στο Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute (NZCBI) και κύριος συγγραφέας της εργασίας.

Η ιδέα για τη διαμόρφωση βιοαποθήκης στο φεγγάρι, προέκυψε από το Global Seed Vault στο Svalbard στην Αρκτική της Νορβηγίας, στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα πάνω από 1 εκατ. είδη σπόρων με σκοπό να διατηρηθεί η ποικιλία στις καλλιέργειες.

Global Seed Vault στο Svalbard στη Νορβηγία

Η "αποθήκη" με τους σπόρους, απειλήθηκε από πλημμύρα που προέκυψε από την τήξη του νερού μετά την απόψυξη του μόνιμου παγετού το 2017, γεγονός που δείχνει τους κινδύνους που εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή.

Αν και τα φυτικά κύτταρα μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες Αρκτικής, τα ζωικά κύτταρα πρέπει να διατηρηθούν ακόμη πιο κρύα. Χρειάζονται τουλάχιστον -320 βαθμούς Φαρενάιτ ή -196 βαθμούς Κελσίου, για να διατηρηθούν.

Για την επίτευξη των απαιτούμενων θερμοκρασιών στη γη, απαιτείται παροχή υγρού αζώτου, ηλεκτρικής ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού.

Ωστόσο, σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής, η παροχή οποιουδήποτε από αυτά τα τρία στοιχεία δε θα ήταν δυνατή, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη βιοαποθήκη.

