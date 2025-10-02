Η Universal Music και η Warner Music βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, με την εφημερίδα να επικαλείται πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμία ξεχωριστά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρίες ΑΙ μέσα στις επόμενες εβδομάδες υποστηρίζει το ίδιο δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα τη δημοσιογραφική αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

