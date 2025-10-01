Snapchat: Θα χρεώνει τους χρήστες για την αποθήκευση παλιών φωτογραφιών και βίντεο

Το Snapchat ανοίγει το «Κουτί της (διαδικτυακής) Πανδώρας», καθώς ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να χρεώνει για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο – κάτι που πυροδοτεί αντιδράσεις από χρήστες που έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο αρχείο παλιών αναρτήσεων.



Προηγουμένως η δημοφιλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων επέτρεπε στους χρήστες να αποθηκεύουν περιεχόμενο που είχε δημοσιευτεί στη λειτουργία «Αναμνήσεις» από τότε που κυκλοφόρησε το 2016.



Ωστόσο, αναφέρει ότι τα άτομα με Αναμνήσεις άνω των 5 Gigabytes (GB) θα πρέπει στο εξής να πληρώνουν για να τις διατηρούν διαθέσιμες.



Η μητρική εταιρεία της εφαρμογής, Snap, αρνήθηκε να απαντήσει στο BBC News πόσο θα κόστιζαν τα προγράμματα αποθήκευσης στους χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι η αλλαγή θα γινόταν μόνο στο πλαίσιο μιας «σταδιακής παγκόσμιας κυκλοφορίας».



Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν με απογοήτευση, κατηγορώντας την εταιρεία για απληστία.



Η Snap παραδέχτηκε ότι «δεν είναι ποτέ εύκολο να μεταβείς από τη δωρεάν λήψη μιας υπηρεσίας στην πληρωμή για αυτήν» - αλλά υποστήριξε ότι η αλλαγή «αξίζει το κόστος» για τους χρήστες.



«Αυτές οι αλλαγές θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη βελτίωση των Αναμνήσεων για ολόκληρη την κοινότητά μας», ανέφερε στο ιστολόγιό της ανακοινώνοντας την κίνηση.



Πρόσθεσε ότι περισσότερες από ένα τρισεκατομμύριο αναμνήσεις έχουν αποθηκευτεί από τους χρήστες από τότε που το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό υιοθετήθηκε πριν από σχεδόν μια δεκαετία.



Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν φωτογραφίες και βίντεο, που κοινοποιήθηκαν αρχικά για 24 ώρες ή λιγότερο στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να τους ζητείται να τα αναδημοσιεύσουν ως αναμνήσεις ή «αναδρομές» σε μεταγενέστερη ημερομηνία.



Οι χρήστες με περισσότερα από 5GB αποθηκευμένων αναμνήσεων θα τους ζητηθεί να αναβαθμίσουν σε ένα πρόγραμμα αποθήκευσης 100GB, σύμφωνα με τις αλλαγές.



Αυξημένα επίπεδα αποθήκευσης θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες που πληρώνουν για πιο ακριβές συνδρομές, τις Snapchat+ και Snapchat Premium.



Η εταιρεία αναφέρει ότι θα παρέχει 12 μήνες προσωρινής αποθήκευσης για όσους υπερβαίνουν το όριο και οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν αποθηκευμένο περιεχόμενο στη συσκευή τους.



Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο τεχνολογικό σάιτ TechCrunch ότι το αρχικό πρόγραμμα αποθήκευσης 100GB θα έχει τιμή 1,99 $ (1,69 ευρώ) ανά μήνα, με 250GB να περιλαμβάνονται στο κόστος των 3,99 $ (3,39 ευρώ) μιας συνδρομής Snapchat+.

«Αναπόφευκτη αλλαγή»

Η Snap αναφέρει στην ανάρτηση στο ιστολόγιό της ότι η κυκλοφορία των προγραμμάτων αποθήκευσης δεν θα επηρεάσει «τη συντριπτική πλειονότητα των Snapchatters», οι οποίοι, όπως δηλώνει, χρησιμοποιούν λιγότερα από 5GB μνήμης.



Ωστόσο, η κίνηση αυτή έχει επικριθεί από ορισμένους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να μοιράζονται μηνύματα που τους στέλνει η πλατφόρμα λέγοντάς τους ότι πρέπει να πληρώσουν για χώρο αποθήκευσης για να διατηρούν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους.



Κάποιοι λένε ότι έχουν χρησιμοποιήσει τον προηγουμένως δωρεάν χώρο αποθήκευσης της Snap εδώ και πολλά χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν πολύ περισσότερα από 5GB δεδομένων αποθηκευμένα στην πλατφόρμα - επομένως τώρα αντιμετωπίζουν μεγάλες χρεώσεις.



Άλλοι επισημαίνουν ότι το να αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της πληρωμής μιας συνδρομής ή της απώλειας των Αναμνήσεών τους είναι «άδικο» και «άπληστο» εκ μέρους της Snap.



Η Snap δήλωσε τον Απρίλιο ότι το Snapchat είχε ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες - ενώ αντίπαλοι όπως το Instagram και το TikTok καυχιούνται για δισεκατομμύρια.



Ο Ντρου Μπένβι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων κοινωνικών μέσων Battenhall, πιστεύει ότι τελικά όλες οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων θα αρχίσουν να χρεώνουν για τον χώρο αποθήκευσης.



«Ο δρόμος προς την πληρωμή για τον χώρο αποθήκευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναπόφευκτος», ξεκαθάρισε στο BBC News.

