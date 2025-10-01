Ένα πρωτοποριακό σύστημα για την έγκαιρη διάγνωση του βερτισιλλίου στην ελαιοκαλλιέργεια ανέπτυξε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος OPTIMA. Σύμφωνα με ενημέρωση της σχολής, το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία που «μαθαίνει» να αναγνωρίζει τα συμπτώματα της ασθένειας και να τα εντοπίζει με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας και την προώθηση της έξυπνης, ψηφιακής γεωργίας.

Το πρόγραμμα OPTIMA (Olive Protection via Thermal Imaging) στοχεύει στην άμεση ανίχνευση του βερτισιλλίου, μιας σοβαρής μυκητολογικής ασθένειας που προκαλεί ξήρανση και απώλειες δέντρων, επηρεάζοντας το εισόδημα χιλιάδων παραγωγών. Ο μύκητας Verticillium dahliae δεν έχει θεραπεία και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο των ελαιόδεντρων, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές ζημιές, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ποικιλίες όπως «Μαστοειδής», «Καλαμών», «Άμφισσας», «Θρουμπουλιάς» και «Χαλκιδικής».

Η καινοτομία του έργου στηρίζεται στη χρήση προηγμένων drones εξοπλισμένων με τρεις τύπους κάμερας: ορατού φάσματος, πολυφασματική και θερμική. Η κάμερα ορατού φάσματος παρέχει βασική απεικόνιση του ελαιώνα, ενώ η πολυφασματική αποκαλύπτει πρώιμες διαφορές μεταξύ υγιών και προσβεβλημένων δέντρων. Η θερμική κάμερα ανιχνεύει μεταβολές στη θερμοκρασία των φυτικών ιστών, προσφέροντας έγκαιρες ενδείξεις προσβολής που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Τα δεδομένα από τις κάμερες συνενώνονται σε ορθομωσαϊκά, δημιουργώντας ενιαίες απεικονίσεις του ελαιώνα. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται από εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης, βασισμένο στον αλγόριθμο YOLO, επιτρέποντας την ακριβή χαρτογράφηση των προσβεβλημένων δέντρων.

Οι παραγωγοί έχουν στη διάθεσή τους μια εύχρηστη εφαρμογή, όπου συγκεντρώνεται όλη η σχετική πληροφορία: ο χάρτης του ελαιώνα, τα δέντρα με προσβολές και τα σημεία που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ενεργούν προληπτικά, προστατεύοντας την παραγωγή τους και μειώνοντας το οικονομικό ρίσκο. Η εφαρμογή δύναται να επεκταθεί και σε άλλες ασθένειες ή καλλιέργειες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

