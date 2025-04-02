Μια προσφορά την τελευταία στιγμή για την αγορά του TikTok υπέβαλε η Amazon, όπως δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης σήμερα Τετάρτη. H προσφορά έρχεται λίγες μόνο ημέρες πριν την προθεσμία της 5ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσει για το ποια θα είναι η τύχη του TikTok σε μια συνάντηση που θα έχει σήμερα Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο όπου και θα εξετάσει μια τελική πρόταση όπως δήλωσε χθες στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Amazon αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με την πληροφορία αυτή.

Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο 1,3% μετά την είδηση.

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνησή του ήταν σε επαφή με τέσσερις διαφορετικές ομάδες σχετικά με την πώληση της πλατφόρμας, χωρίς να τις προσδιορίσει.

Η αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για επενδύσεις στο TikTok ως μέρος μιας προσπάθειας, υπό την ηγεσία του Τραμπ, να αποκτήσει τον έλεγχο της εφαρμογής, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times.

Οι New York Times ήταν οι πρώτη που ανέφεραν την εμπλοκή της Amazon ωστόσο διάφορα άτομα που συμμετείχαν στις συνομιλίες φαίνεται να μην παίρνουν στα σοβαρά τη προσφορά της. Η προσφορά ήρθε μέσω επιστολής που απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Η Amazon έχει επίσης ασχοληθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργώντας τη δική της ροή βίντεο και φωτογραφιών σύντομης μορφής τύπου TikTok με την ονομασία Inspire, η οποία ήταν προηγουμένως διαθέσιμη στην εφαρμογή της για κινητά.

Τον περασμένο μήνα, υπήρχαν αρκετές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι η Amazon είχε κλείσει το Inspire.

Πηγή: skai.gr

