Το τηλέφωνό σας μπορεί να κρύβει το μυστικό της αιώνιας νιότης και όχι επειδή μπορεί να περάσετε μία αιωνιότητα κάνοντας scrolling σε life hacks και skincare routines που θα μπορούσαν να δώσουν τη λύση.

Αν μη τι άλλο, όλος αυτός ο χρόνος που αφιερώνετε κοιτάζοντας μια οθόνη μπορεί να γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλό σας, σύμφωνα με το metro.co.uk.

Αν και δεν θα εξαφανίσει τις ατέλειες και τις ρυτίδες σας, η απενεργοποίηση του διαδικτύου του τηλεφώνου σας θα μπορούσε να σας δώσει το attention span (χρόνική διάρκεια που μπορεί κάποιος να μείνει συγκεντρωμένος σε κάτι) ενός ατόμου 10 χρόνια νεότερου.

Αυτό προκύπτει από μια μελέτη σε 400 ενήλικες που κατέβασαν μία εφαρμογή που μπλοκάρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο στα smartphone τους, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει κλήσεις και μηνύματα.

Τους ανάγκασε να περνούν χρόνο κάνοντας κάτι διαφορετικό από το doom scrolling – όπως να βγουν έξω, να κάτσουν το γρασίδι, να ασκηθούν, ακόμα και να κοινωνικοποιηθούν προσωπικά.

Ο χρόνος οθόνης μειώθηκε σχεδόν στο μισό – μειώθηκε από πέντε ώρες και 14 λεπτά σε δύο ώρες και 14 λεπτά σε μία ομάδα ενηλίκων. Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα.

Οι άνθρωποι όχι μόνο θα μπορούσαν να δώσουν προσοχή σε ένα μόνο θέμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά και η ψυχική τους υγεία βελτιώθηκε, περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς με δύο εβδομάδες αντικαταθλιπτικών.

«Ακόμη και εκείνοι που δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με την παρέμβαση παρουσίασαν σημαντικές, αν και πιο μέτριες, βελτιώσεις», είπε η ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η συνεχής σύνδεση με τον διαδικτυακό κόσμο έχει κόστος, καθώς η ψυχολογική λειτουργία βελτιώνεται όταν αυτή η σύνδεση μειώνεται».

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS Nexus και οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Ο ένας κατέβασε την «Εφαρμογή Freedom» για τις δύο πρώτες εβδομάδες και την αφαίρεσε για τις δύο επόμενες. Η άλλη ομάδα το έκανε αντίστροφα.

Και οι δύο είδαν τον χρόνο χρήσης τους να πέφτει κατακόρυφα – ακόμη περισσότερο στην πρώτη ομάδα, αν και η χρήση τους επανήλθε στο 15% κάτω από το επίπεδο πριν από τη μελέτη, μόλις αφαιρέθηκε η εφαρμογή.

Οι Καναδοί ερευνητές είπαν: «Παρά τα πολλά οφέλη που προσφέρει το Wi-Fi στο κινητό, η μείωση της συνεχούς σύνδεσης με τον ψηφιακό κόσμο μπορεί να έχει μεγάλα θετικά αποτελέσματα».

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν το λεγόμενο «Σύμφωνο Γονέων» που ξεκίνησε από την καμπάνια Smartphone Free Childhood.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, κυκλοφόρησε πριν από έξι μήνες ως μια κραυγή αγωνίας των γονέων, που θέλουν να καθυστερήσουν να δώσουν στα παιδιά τους smartphone μέχρι εκείνα να γίνουν 14 ετών.

