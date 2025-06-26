Την ανακάλυψη ότι κάτω από την Αφρική σχηματίζεται ένας νέος ωκεανός έκαναν ερευνητές, οι οποίοι ανίχνευσαν ρυθμικούς παλμούς από τον γήινο μανδύα, κατά μήκος μιας ρωγμής 56χλμ που άνοιξε στην Αιθιοπία το 2005.

Η ερευνητική ομάδα, με συμμετοχή δέκα επιστημονικών ιδρυμάτων και επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, εντόπισε ότι στην περιφέρεια Αφάρ της Αιθιοπίας, λιωμένα πετρώματα από τον μανδύα της Γης αναδύονται και διαλύουν σταδιακά την ήπειρο με αποτέλεσμα να σχηματίζεται στην περιοχή ένας νέος ωκεανός.

Our scientists have discovered deep Earth pulses beneath Africa that are slowly, over millions of years, tearing the continent apart and forming a new ocean 🌋🌊



The team studied volcanic rocks in Ethiopia to uncover what’s happening deep beneath the Earth’s surface.



Read more… pic.twitter.com/RHxFZgwlRD — University of Southampton (@unisouthampton) June 25, 2025

Μάλιστα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μια ρωγμή μήκους 3.200 μιλίων (5.149 χλμ) - που θα εκτείνεται από την Αιθιοπία μέχρι τη Μοζαμβίκη - θα αναπτυχθεί σε διάστημα αρκετών εκατομμυρίων ετών, δημιουργώντας έναν νέο ωκεανό και ένα απέραντο νησί.

Scientists believe a 3,200-mile crack running from Ethopia to Mozambique will develop over several million years, creating a new ocean and vast island ⬇️ https://t.co/sOq64RfQO7 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 25, 2025

Πιστεύεται ότι ο νέος ωκεανός της Αφρικής θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 έως 10 εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστεί, αλλά η θέση της περιοχής Αφάρ στα όρια των τεκτονικών πλακών της Νουβίας, της Σομαλίας και της Αραβίας, την καθιστά ένα μοναδικό εργαστήριο για τη μελέτη περίπλοκων τεκτονικών διεργασιών.

Υπάρχουν ακόμη κάποια μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του τι προκαλεί τη διάσπαση της αφρινανικής ηπείρου. Κάποιοι πιστεύουν ότι ένα τεράστιο σύννεφο υπερθερμασμένων πετρωμάτων που ανεβαίνει από τον μανδύα κάτω από την Ανατολική Αφρική θα μπορούσε να προκαλεί το ηπειρωτικό ρήγμα της περιοχής.

Η εντυπωσιακή μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερα από 130 δείγματα ηφαιστειακών πετρωμάτων από όλη την περιοχή και διαπίστωσαν ότι ο μανδύας κάτω από το Αφάρ δεν είναι ομοιόμορφος ή στατικός, αλλά πάλλεται και αυτοί οι παλμοί φέρουν διακριτές χημικές υπογραφές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Nature Geoscience», ένας πίδακας από τον θερμό μανδύα πάλλεται προς τα πάνω ρυθμικά, σαν καρδιά που χτυπάει. Η ανοδική ροή του θερμού υλικού επηρεάζεται έντονα από τις τεκτονικές πλάκες που βρίσκονται πάνω από τον μανδύα.

Η περιοχή Αφάρ είναι ένα σπάνιο μέρος, καθώς συγκλίνουν τρία τεκτονικά ρήγματα: το κύριο ρήγμα της Αιθιοπίας, το ρήγμα της Ερυθράς Θάλασσας και το ρήγμα του Κόλπου του Άντεν.

Με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, καθώς οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται σε ζώνες ρήγματος, όπως το Αφάρ, τεντώνονται και λεπταίνουν μέχρι να διαρραγούν. Αυτή η ρήξη σηματοδοτεί τη γέννηση μιας νέας ωκεάνιας λεκάνης.

Πηγή: skai.gr

