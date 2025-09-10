Η Taihang 110 είναι η πρώτη κινεζικής κατασκευής τουρμπίνα φυσικού αερίου, βαρέως τύπου, ισχύος 110 μεγαβάτ, εξήλθε της γραμμής παραγωγής στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ έχει δρομολογηθεί η εμπορική παράδοσή της, σύμφωνα με την Aero Engine Corporation of China (AECC).

Μόνο ένας μικρός αριθμός χωρών παγκοσμίως, διαθέτουν την ικανότητα ανάπτυξης τουρμπινών φυσικού αερίου βαρέως τύπου, καθώς αυτές, αποτελούν κεντρικό εξοπλισμό ενεργειακής παραγωγής, αλλά και ένα σύμβολο βιομηχανικού δυναμισμού.

Η παράδοση της αναφερόμενης τουρμπίνας να ενισχύσει τις προσπάθειες της Κίνας για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εκτιμά η AECC.

The first commercial unit of China's largest self-developed heavy-duty gas turbine, the Taihang 110, rolled off the assembly line on Monday, ready for delivery and marking the start of its commercial application phase. pic.twitter.com/NHpX8esSgh — People's Daily, China (@PDChina) September 8, 2025

Πώς λειτουργεί

Η Taihang 110 μπαίνει ταχύτατα σε λειτουργία διαθέτοντας ένα υψηλό επίπεδο θερμικής απόδοσης, ενώ οι απαιτήσεις για την τεχνική συντήρησή της, διατηρούνται στο ελάχιστο επίπεδο.

Με δεδομένη τη χρήση υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει, η τουρμπίνα μπορεί να λειτουργήσει με ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, αλλά και με αέρια χαμηλής και μεσαίας θερμαντικής ικανότητας.

Η απόδοσή της θεωρείται ιδανική για τον συνδυασμό παραγωγής θερμότητας και ενέργειας, σε ενεργειακούς σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και για την παραγωγή ενέργειας μέσω της χρήσης μεικτού κύκλου ενεργειακών πόρων.

