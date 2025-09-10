Κίνα-GEIDCO: Ραγδαία άνοδος της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των ολοένα αυξανόμενων υπολογιστικών αναγκών ανάλυσης δεδομένων. Τα τελευταία ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης 2025 Global Energy Interconnection Conference στο Πεκίνο, αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των τεχνολογικών εξελίξεων στην ηλεκτρική κατανάλωση.

Τα στοιχεία προέρχονται από την εξειδικευμένη μελέτη Global Electricity Development and Transition Report 2025 του οργανισμού Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), που διοργάνωσε τη διεθνή ενεργειακή διάσκεψη.

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της κατανάλωσης

Η αυξημένη χρήση εφαρμογών AI οδηγεί σε εντυπωσιακή άνοδο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από τα παγκόσμια κέντρα ανάλυσης δεδομένων. Ήδη από το 2010, η υπολογιστική ισχύς των εξελιγμένων διακομιστών (servers), που αξιοποιούνται στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, έχει τετραπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Με βάση τις προβλέψεις της αναφοράς, η αρχική φάση ραγδαίας ανόδου στην κατανάλωση θα δώσει τη θέση της σε μια περίοδο σταθεροποίησης, καθώς η τεχνολογική εξέλιξη και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων θα περιορίσουν τις περαιτέρω αυξήσεις. Όπως σημειώνεται στη μελέτη, η σταθεροποίηση αυτή αναμένεται να στηριχθεί σε νέες καινοτομίες στον χώρο των υπολογιστών και πιο αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

