AI, Google και μετάφραση σε... όλες τις γλώσσες

Η νέα εποχή της τεχνολογίας είναι πλέον γεγονός. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) «τρέχει» τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, προσφέροντας ευκολίες που σε άλλη περίπτωση, και οπωσδήποτε τα προηγούμενα χρόνια, ο άνθρωπος δεν θα είχε στη διάθεσή του.

Η Google φαίνεται αποφασισμένη να διατηρησει τα ηνία στις υπηρεσίες αναζήτησης, καθώς, μέσω του AI, προσθέτει ολοένα και περισσότερες γλώσσες στο μενού της, με μεταφράσεις που γίνονται ολοένα και πιο ακριβείς.

Πλέον, η λίστα της Google περιλαμβάνει και Ιαπωνικά. Η δωρεάν υπηρεσία αναζήτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να βοηθά τους χρήστες να λαμβάνουν απαντήσεις σε σύνθετες ερωτήσεις με μία μόνο αναζήτηση στα Ιαπωνικά, τα Ινδονησιακά, τα Κορεατικά, τα Χίντι ή τα βραζιλιάνικα, εκτός από τα Αγγλικά.

Με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Gemini 2.5 της Google, η οποία αναλύει πληροφορίες στο διαδίκτυο και η οποία έχει πλέον προστεθεί στη λειτουργία αναζήτησης, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις πληκτρολογώντας ό,τι θέλουν να μάθουν.

«Με αυτήν την επέκταση, περισσότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη λειτουργία AI για να θέτουν σύνθετες ερωτήσεις στην προτιμώμενη γλώσσα τους, ενώ παράλληλα εξερευνούν τον ιστό σε μεγαλύτερο βάθος μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από τα αποτελέσματα αναζήτησης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Hema Budaraju, εκ των επίκεφαλής του τμήματος αναζήτησης της Google.

Τον Μάιο, η Google λάνσαρε τη λειτουργία AI στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την κυκλοφορία του AI Overviews. Η νέα αυτή εντατική προσπάθεια είχε ως βάση την κάθετη πτώση στη χρήση της αναζήτησης στην Google, αποτέλεσμα της εμφάνισης του ChatGPT κυρίως, αλλά και άλλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέσω συνομιλίας.

Η Google κατέχει περίπου το 90% της αγοράς διαδικτυακής αναζήτησης και τα έσοδα από διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των εσόδων της μητρικής εταιρείας Alphabet. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά αναζήτησης θα μπορούσε να μειωθεί κάτω από το 50% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ακριβώς λόγω του ανταγωνισμού από τα νέα μοντέλα AI.

Τον Μάιο, η News/Media Alliance, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερους από 2.200 εκδότες στις ΗΠΑ, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης θα στερήσει από τους εκδότες ακόμη περισσότερο πρωτότυπο περιεχόμενο, γεγονός που θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην επισκεψιμότητα όσο και στα έσοδα.





